ANA CLARA ITAGIBA

No dia 5 de abril, o Núcleo de Apoio e Assistência aos Portadores de Câncer de Anápolis, o Projeto Colmeia, realizará um bingo, com início às 15h, e o dinheiro arrecadado no evento será revertido para a manutenção da própria entidade.

A presidente do Projeto Colmeia, Mônica Hajjar, informa que os brindes que serão sorteados no bingo foram produzidos pelos voluntários da entidade.

O Projeto Colmeia doa remédios, suplementação alimentar, cestas básicas, cobertores e próteses mamárias aos doentes de câncer, além de emprestar cadeiras de rodas, andadores, perucas, colchões de casca de ovo e de ar, entre outros itens importantes durante um tratamento.

A equipe que trabalha no Projeto Colmeia é composta somente por voluntários que promovem esses eventos para arrecadar dinheiro para então ajudar pessoas carentes.

SAIBA MAIS

Bingo beneficente do Projeto Colmeia

Data: 5 de abril de 2017

Horário: a partir das 15h

Local: sede da entidade, na Avenida José Neto Paranhos, nº 1.305, Bairro Jundiaí (Próximo ao Colégio Órion)

Contato: (62) 3324-7679

