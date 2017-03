ANA CLARA ITAGIBA

Para quem tem interesse de fazer um curso de braile, esse é a oportunidade. É que o Núcleo de Orientação ao Discente e o Centro de Idiomas da UEG de Anápolis, abriu o edital do processo seletivo para o curso que vai ensinar leitura e escrita do braile às comunidades interna e externa do Campus. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de abril.

A carga horária total do curso é de 40 horas. Ele será ministrado semanalmente com duas horas. Serão oferecidas 10 vagas, sendo duas para discentes com dificuldade visual, cinco para a comunidade interna (discentes, docentes e servidores) e três para a comunidade externa.

Caso as inscrições ultrapassarem o número de vagas ofertadas, haverá um sorteio com a presença obrigatória dos inscritos. O sorteio será dia 6 de abril às 9 horas, no Auditório do Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo telefone (62) 3328-1128.

Para se inscrever, clique aqui.

