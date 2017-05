ANDRÉ FELIPE RIBEIRO

Em sessão solene na última sexta-feira (27.mai.17), a Câmara Municipal concedeu o título de cidadania anapolina ao senhor Adão Virgínio de Sousa, de 112 anos de idade, considerado um dos homens mais velhos do Brasil com documentação. Nascido no Piauí, ele mora em Anápolis há 40 anos.

O título foi proposto pelo vereador Lélio Alvarenga (PSC) e na solenidade compareceram também o presidente da Câmara, Amilton Filho (SD), e os vereadores Antônio Gomide (PT), Elinner Rosa (PMDB) e Pedro Mariano (PRP), além de familiares e amigos do homenageado.

Adão nasceu no dia 28 de março de 1905, mas se mudou com a família para o Maranhão quando tinha poucos dias de vida. Aos 67 anos, foi morar em Gurupi (TO), quando a cidade ainda fazia parte do território goiano. Em 1977, Adão veio para Anápolis – na época ele já tinha 72 anos de vida.