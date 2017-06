LUANA CAVALCANTE

O Núcleo Esperança promove no próximo sábado (17.jun.17) o evento Dançando pela Vida, um espetáculo com várias apresentações de dança que acontece a partir das 20h, no Teatro Memorial São Francisco, com ingressos a R$ 10.

O objetivo é arrecadar recursos para a entidade, que realiza um trabalho de assistência a pacientes com câncer e seus familiares. O Núcleo Esperança arrecada cestas básicas, medicamentos e oferece um suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além da Escola de Dança de Anápolis, irão se apresentar Angullus Grupo de Dança, Cia Ballet Leidy Escobar (Goiânia); Plié Studio de Dança; MP Academia; Resistência Ativa; Das Los Grupo de Dança (Goiânia).

O dançarino Regis Araújo está na organização e ressalta que toda a renda arrecadada irá para os trabalhos feitos pelo Núcleo Esperança. Os interessados em participar podem adquirir seus ingressos na bilheteria do Teatro São Francisco e na Igreja de Cristo Vida Nova. Mais informações pelo telefone: 3099-2304.

O Núcleo Esperança está localizado na Rua José Neto Paranhos, nº 146, Jundiaí e foi fundado em 2000. O coordenador e fundador da ONG, Válber Barreto, e sua esposa Magally, idealizaram esse centro de apoio após perderem sua filha Sara, de apenas 3 anos, vítima de câncer.

Durante o tratamento de sua filha, durante 11 meses eles estiveram quase que diariamente na pediatria do Hospital Araújo Jorge e conheceram a realidade de famílias que chegavam de longe em busca de tratamento médico, mas que não tinham renda familiar suficiente para comprar alimentos e nem medicamentos.

Por falta de recursos, muitos não faziam os exames e nem o tratamento de forma adequada. Assim surgiu o Núcleo Esperança, com o trabalho de amparo social a essas pessoas.