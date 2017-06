O vereador Teles Júnior (PMN) informou na tribuna, nesta segunda-feira (12.jun.17), que protocolou projeto na Casa que institui o Hino Oficial da Câmara Municipal de Anápolis, com letra do servidor Rubens Júnior e música e arranjo do maestro e capitão da Polícia Militar Jeferson Ramos.

Teles pediu apoio à sua propositura e ressaltou que se trata de uma reafirmação do orgulho de ser político, em uma época que a função virou motivo de “chacota” em todo o País. “Sou feliz em dizer que sou político e quero fazer a diferença”, discursou.

Segundo o vereador, a instituição do Hino Oficial da Câmara será algo que fará com que a atual legislatura entre para a história. Confira a seguir a proposta de Teles Júnior, que ainda terá que ser apreciada pelo plenário antes de virar lei.

HINO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS (GO)

Letra: Rubens Arcelíno Feliciano Júnior

Música: Rubens A. F. Júnior e Jeferson Ramos

Arranjo: Jeferson Ramos

Hoje unidos na democracia

Somos parte do grande Brasil

Nosso Estado no seio está

Em Goiás nos firmou a cidade

Que hoje amamos sem medo e sem-par

Refrão

Com a força de um povo ordeiro

Garantido o futuro brilhante

Surge Anápolis cidade da fé

Refletindo sua alma gigante

Em tom forte entoamos o hino

Que enleva nossas esperanças

Gozaremos nossa liberdade

Com os pais e as nossas crianças

Prosperando em nossa cidade

Entre leis e ordenanças corretas

Brilha à frente o nosso progresso

Com edis sempre ouvintes dispostos

Nossa Câmara moderna e atenta

Está apta aos trabalhos honrosos