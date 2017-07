Na quinta-feira (20.julh.17), às 19h30, o Teatro Municipal será palco da distinção Comenda Gomes de Souza Ramos que irá contemplar 25 pessoas de vários segmentos sociais.

O legado pioneiro de Gomes de Souza Ramos tem sua memória renovada a cada ano, quando as personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Anápolis são homenageadas, por meio da comenda que leva seu nome e marca a maior honraria entregue pela prefeitura.

Criada em 1980, a Comenda Gomes de Souza Ramos foi entregue pela primeira vez no ano seguinte, depois de sancionada pelo prefeito Wolney Martins. O então governador, Ary Valadão, e o general do Exército Brasileiro, Golbery do Couto e Silva, foram os primeiros agraciados.

Essa será a 22ª edição, uma vez que não foi entregue entre 1983 e 1986, entre 1989 e 1992 e entre 1997 e 2000. Para a escolha dos agraciados, foi composta uma comissão formada por 13 pessoas nomeadas por decreto do prefeito Roberto Naves (PTB).

Gomes de Souza Ramos nasceu em Jaraguá, em 1837. Em função de registros históricos, ele é considerado fundador de Anápolis. Morreu em setembro de 1889.

Confira os homenageados deste ano:

Amador dos Santos – Empresário

Amélia Mota Brandão – Missionária

Frei Carlos Antônio da Silva – Pároco da Igreja São Francisco

Carlos Antonio de Sousa Costa – Deputado estadual

Dieb Abdon Afiune – Médico e presidente da Associação Médica de Anápolis

Padre Edmilson Luiz de Almeida – Reitor do Seminário Maior da Diocese de Anápolis

Fábio Fernandes de Souza – Deputado federal

Francisco Bento Antunes Neto – Coronel aviador e comandante da Ala 2

Genserico Barbo de Siqueira – Cartorário

Gina Tronconi – Médica

Indiara Rocha Brito – Funcionária Pública

João Amélio da Silva Júnior – Médico

Manoel Sérgio de Oliveira – Aposentado e membro da Escola de Pais

Marcius Salum João – Empresário

Maria Adélia Batista Dias – Advogada

Marinêz Arantes da Silva – Irmã Franciscana de Allegany