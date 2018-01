FERNANDA MORAIS

Embora tenha participado do projeto derrotado de reeleição do ex-prefeito João Gomes, hoje no PP (na época PT), o PMN dos vereadores Teles Júnior e Luzimar Silva apoiam a administração do prefeito Roberto Naves (PTB) desde o início da sua gestão, em janeiro de 2017.

Em retribuição ao suporte que os parlamentares têm dado ao chefe do Executivo na Câmara Municipal, o PMN agora busca espaço no primeiro escalão de Roberto Naves. O vereador Teles Júnior disse nesta segunda-feira (29.jan.18) ao JE Online que a executiva municipal de seu partido enviou uma lista tríplice para ser analisada pelo prefeito para fazer parte de sua composição de governo.

Após um ano de gestão, o prefeito Roberto Naves terá que promover mudanças no seu secretariado devido ao processo eleitoral. Ele aproveitará para também definir os nomes de pastas ocupadas por secretários interinos.

Os nomes sugeridos seriam os dois vereadores e o presidente da sigla na cidade, Sargento Anderson José. “Direcionamos o nome do colega Luzimar Silva para Secretaria de Esportes, ele tem feito um bom trabalho no setor. Esse seria nosso único apontamento”, destacou o parlamentar.

Questionado se existiria interesse de sua parte em assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Teles Júnior informou que seria uma possibilidade, “mas não uma exigência”. “Como eu disse, quem escolhe é o prefeito. Estou à disposição sim, mas repito que o único direcionamento é o nome do colega Luzimar”, destacou.

A vislumbrada participação do PMN na gestão de Roberto Naves também traria mudanças nos projetos do partido para as eleições de 2018, considerando que já era previsto que Luzimar Silva seria o candidato da legenda para deputado federal e Teles Júnior para estadual.

“Já conversamos sobre isso com a executiva estadual do PMN, e ficou decidido que caso nossas sugestões sejam aceitas pelo prefeito, o nome que for escolhido para o governo abriria mão de disputar as eleições considerando que não faria sentido assumir uma secretaria municipal em fevereiro e pedir a desincompatibilização em abril”, comentou.

Caso o prefeito Roberto Naves nomeie um dos vereadores para função de secretário, o suplente do partido na Câmara Municipal é Sargento Anderson José.