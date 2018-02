Por conta dos consecutivos desgastes envolvendo o nome da deputada federal Cristiane Brasil (RJ), o deputado federal Jovair Arantes, líder da bancada petebista no Congresso Nacional, pode indicar outro nome da sigla para o Ministério do Trabalho. A expectativa é que após o carnaval a sigla acerte a nomeação com o presidente Michel Temer (MDB).

A informação ainda não é oficial, mas Jovair Arantes teria confidenciado sua pretensão a aliados políticos próximos. A notícia foi publicada na Coluna Painel da Folha de S. Paulo. Porém, na última terça-feira (6.fev.18), a bancada do PTB divulgou nota oficial à imprensa reiterando o apoio ao nome da deputada, indicada pelo pai e presidente nacional do partido, Roberto Jefferson.

Desde o início de janeiro, Cristiane Brasil tenta tomar posse como chefe da pasta, mas foi impedida por uma série de decisões judiciais. Atualmente, uma decisão provisória da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármem Lúcia, impede a posse.