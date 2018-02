O Governo de Goiás, por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), inaugura nesta sexta-feira (16.fev.18), às 8h, o Presídio Estadual de Anápolis. O evento vai contar com a presença do governador Marconi Perillo, do vice-governador José Eliton e do diretor-geral da DGAP, coronel Edson Costa.

O novo presídio tem 6 mil metros quadrados de área edificada, com sala de aula, pátio de sol, área para atendimento psicológico e espiritual, além de galpões e guaritas de segurança. São dois pavilhões de celas cuja capacidade varia de uma a oito vagas, de acordo com a necessidade dos gestores de separar os detentos por nível de periculosidade. O local tem capacidade para abrigar 300 detentos e envolveu recursos na ordem de R$ 19 milhões.

A construção da unidade seguiu novo conceito de engenharia e arquitetura e terá papel importante na melhoria do sistema prisional goiano. Além de atender às resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, as instalações seguem padrão internacional e possuem, entre outros, um módulo de administração e completo ambulatório de saúde. A triagem dos internos será feita em área específica de inclusão e exclusão. Há, ainda, um espaço destinado à cozinha e refeitório.