FERNANDA MORAIS

O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Amilton Filho (SD), anunciou que hoje às 14h30 uma comissão de vereadores irá à Goiânia conversar com diretor-geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP), coronel Edson Costa, sobre a transferência de 65 presos de Anápolis para o presídio recém inaugurado de Formosa. A reunião acontecerá no Fórum Cívil, localizado próximo a Prefeitura de Goiânia.

O parlamentar disse que, além da comitiva de vereadores, a juíza da 4ª Vara das Execuções Penais de Anápolis, Lara Gonzaga de Siqueira, também participará do encontro. “Essa transferência penaliza as famílias dos presos, os advogados e até mesmo o Judiciário. Caso marque uma audiência, por exemplo, precisa se mobilizar para trazer o preso de Formosa para Anápolis”.

Amilton filho anunciou o encontro com o coronel Edson na presença de familiares dos detentos transferidos que acompanharam a sessão ordinária na manhã desta segunda-feira (26.fev.18). O presidente da Câmara afirmou que “o Legislativo estará mobilizado para tentar reverter essa decisão do Governo do Estado.

O presidente disse ainda que a Câmara Municipal tem o compromisso de trabalhar para resolver a questão da crise carcerária do Município. “Estamos acompanhando a questão desde o ano passado quando trouxeram os presos de Aparecida de Goiânia para o novo presídio antes mesmo do local ser inaugurado. Agora vamos nos mobilizar para que, depois de entregue, o presídio da cidade atenda as demandas de Anápolis. Amanhã traremos notícias dessa reunião”, disse.

Transferência

A transferência de 65 presos do Centro de Inserção Social (CIS) de Anápolis para o presídio Estadual de Formosa aconteceu na manhã da última terça-feira (20.fev.18). A princípio a transferência deveria acontecer para o novo Presídio Estadual de Anápolis que foi entregue pelo governador Marconi Perillo (PSDB), no dia 16 de fevereiro.

A decisão de levar os presos para Formosa e toda a logística para transferência foi coordenada pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP). Os detentos chegaram ao seu destino por volta das 16 horas. Mais de 100 homens da Agência Prisional, do Batalhão de Choque, da Rotam, do Comando de Policiamento Urbano e do Graer participaram da ação.

Familiares dos detentos de Anápolis se aglomeraram na porta da cadeia pública buscando informações sobre quais presos seriam removidos para outras comarcas. A decisão do Governo do Estado também provocou insatisfação dos vereadores que não concordam com a regionalização do novo presídio de Anápolis.

