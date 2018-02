FERNANDA MORAIS

O PMN de Anápolis está realmente disposto a lançar candidato na eleição deste ano. De acordo com o vereador Luzimar Silva, o partido terá “no mínimo” candidatos a deputado federal, estadual e a senador.

O vereador informou que a princípio o delegado aposentado da Polícia Federal Humberto Evangelista (foto), que é de Anápolis, seria o candidato a governador. Como o PMN decidiu apoiar o senador Ronaldo Caiado (DEM), que será disputará a eleição de governador, Evangelista deve tentar uma das duas vagas de senador.

Os vereadores Teles Júnior e Luzimar Silva farão a dobradinha do PMN na cidade – o primeiro para estadual e o segundo, para federal. “Meu nome sempre esteve à disposição. O PMN quer continuar crescendo na cidade. Nas últimas eleições a legenda fez dois vereadores, já foi um grande ganho”, comentou Luzimar.

O vereador de primeiro mandato reconhece as dificuldades de se disputar uma eleição, principalmente para um cargo federal. Mesmo assim ele afirma que já está trabalhando para participar do pleito. “A tarefa é difícil. Estamos andando, visitado mais cidades do Estado, conversando com prefeitos. Eleição é uma guerra, mas o nosso nome está aí, à disposição da população quando a legislação permitir fazer campanha”.

