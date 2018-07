O ex-vereador Fernando Cunha foi nomeado assessor especial do gabinete do prefeito Roberto Naves (PTB) e assumiu interinamente a direção da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT). Ele conversou com a reportagem do JE.

Por que abriu mão da candidatura de deputado federal?

Na verdade me filiei ao PP com a possibilidade de candidatura, mas como não havia feito pré-campanha e tinha ficado um tempo fora da política partidária, uma vez que na última eleição não fui candidato, abri mão da disputa. Leva-se um tempo para recompor todo um grupo.

Como foi o convite do prefeito para integrar a administração?

Na última semana, antes de abrir mão da candidatura, eu recebi o convite do prefeito Roberto para a Assessoria Especial e acabei aceitando. Em um determinado momento o prefeito pediu para que eu ficasse na diretoria geral da CMTT, porque o atual diretor [Carlos César Toledo] saiu de férias.

O que poderá ser feito neste período?

O prefeito pede que se leve cada vez mais a CMTT para perto da população, com ações educativas e de conscientização. A busca é por um trânsito cada vez melhor. Segue normalmente o trabalho de implantação de sinalização, pinturas de vias e colocação de pontos de ônibus. Como também continua o projeto da área azul digital.

Você assumiu a pasta em definitivo ou somente por um período?

Estou de forma interina até o final do mês de julho. Porém, se por ventura ao final desse período eu for efetivado, estarei pronto para cumprir as tarefas que a pasta exige.