Publicado: 30.10.2024

Apesar das especulações sobre os nomes que irão compor o secretariado do prefeito eleito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) afirma que ainda não há definição. No entanto, os critérios para a escolha dos auxiliares já estão decididos: capacidade técnica e disponibilidade de tempo.

“Gosto muito de trabalhar e trabalho muito. Eu preciso que o secretariado me acompanhe. Não tem jeito de ter secretário de meio expediente, secretário que toca outra atividade, secretário que more fora. Nós não vamos permitir isso”, assegurou Corrêa durante entrevista à Rádio Manchester, na manhã desta quarta-feira (30).

O novo prefeito falou das prioridades para o início da gestão e detalhou as primeiras ações já tomadas desde o resultado das urnas, no último domingo.

Márcio percorreu a região central da cidade para cumprimentar os cidadãos, visitou o Terminal Urbano para conversar com usuários do transporte coletivo, se reuniu com representantes da Caixa Econômica para esboçar o programa habitacional Construindo Sonhos, que terá subsídio do poder público para entrada e parte do valor das prestações na aquisição de imóveis por famílias com renda mensal de até R$ 5 mil.

Após a entrevista, o prefeito eleito viajou para Brasília para realizar uma série de audiências com os senadores Wilder Morais (PL), Vanderlan Cardoso (PSD), além de deputados federais, como Célio Silveira (MDB), em busca de emendas. Nesta quinta-feira, Márcio Corrêa deve anunciar a equipe de transição.