Sorteio distribui prêmios de R$ 500 a R$ 50 mil

Publicado: 30.10.2024

A da Secretaria da Economia realiza na próxima quinta-feira (31/10) o sorteio de outubro da Nota Fiscal Goiana, que distribuirá um total de 158 prêmios em dinheiro, incluindo o principal de R$ 50 mil, além de valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500 (valores brutos). O sorteio está marcado para às 10 horas, na Sala de Reuniões do Bloco A, da sede da Economia, na Nova Vila, em Goiânia.

Para este sorteio, foram gerados 3.798.964 bilhetes com base nas notas fiscais de compras feitas em setembro no comércio varejista goiano e em notas não pontuadas anteriormente. Os inscritos já podem consultar no site do programa a quantidade de bilhetes que possuem para esta premiação.

“Pelas regras do programa, ao somar R$ 100 em compras, o consumidor garante um bilhete. Quem faz a adesão ao programa também ganha um bilhete para concorrer no sorteio do mês da inscrição”, ressalta o coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula.

Nota Fiscal Goiana gera desconto no IPVA

Além de prêmios em dinheiro, o participante da Nota Goiana também ganha desconto de até 10% no valor do IPVA com base na quantidade de pontos acumulados durante o ano.