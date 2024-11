Goianas conquistam medalhas em Olimpíada Feminina de Química

Geovana Inácio Cabra, de Luziânia, e Evelyn Kemylle de Freitas Alves, de Jataí, serão premiadas pela excelência e dedicação aos estudos na área de Química, nesta quarta-feira (06/11), em Salvador (BA) (Fotos: Divulgação)

As estudantes Geovana Inácio Cabral, de 17 anos, do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osvaldo da Costa Meireles, de Luziânia, e Evelyn Kemylle de Freitas Alves, também de 17 anos, do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) João Roberto Moreira, de Jataí, serão premiadas pela excelência e dedicação aos estudos na área de Química. As duas alunas cursam a 2ª série do ensino médio.

A premiação será realizada em Salvador (BA) nesta quarta-feira, (06/11), quando será feita a entrega de certificados para participantes, coordenadores e colaboradores que contribuíram para o sucesso das alunas.

Geovana expressou sua alegria e motivação com a conquista.

“Quando recebi a notícia de que havia ganhado a medalha de Prata na olimpíada, fiquei em choque, mas depois foi um alívio poder representar tantos estudantes do Estado de Goiás”, relatou a jovem, destacando a importância da preparação e do apoio recebido.

Já Evelyn reforçou a importância de se preparar para a prova.

“Eu sinto gratidão e alegria. É uma sensação muito boa saber que meu esforço valeu a pena. Estudei muito e tive a ajuda do meu professor”, ressaltou.

Olimpíada Feminina de Química

O Programa Nacional Olimpíadas de Química criou o projeto Quimeninas, uma competição nacional de Química destinada às estudantes regularmente matriculadas a partir do 9º ano do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio em todo o país.

A Olimpíada Nacional Feminina de Química faz parte do projeto Quimeninas e foi criada para incentivar e aumentar a participação de meninas na ciência. O projeto busca promover a participação do público feminino na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), bem como aumentar o número de meninas medalhistas em nível nacional e internacional.

A iniciativa busca ainda identificar talentos femininos na área de Química, incentivando o ingresso em universidades nas áreas científica, tecnológica, de engenharia e outras; além de estimular a liderança e a equidade de gênero na área da Química, entre outros objetivos.