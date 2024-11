Goiás sedia maior evento de robótica da América Latina

Competição de robótica é destinada a pesquisadores estudantes do ensino superior, médio e fundamental (Foto: André Bianchi)

Goiás recebe, nesta semana, o maior evento de robótica e inteligência artificial da América Latina: o Robótica 2024. A entrada é gratuita.

O evento, no Centro de Convenções de Goiânia, foi aberto oficialmente na noite de terça-feira (12/11) e deve receber mais de 10 mil pessoas até o domingo (17), quando haverá o encerramento com a entrega dos prêmios às equipes vencedoras das três competições que ocorrem simultaneamente:

Competição Brasileira de Robótica Petrobras;

Mostra Nacional de Robótica;

Olimpíada Brasileira de Robótica.

“Receber o Robótica em Goiás significa ver o estado se consolidando em tecnologia no Brasil. O governador Ronaldo Caiado entende que precisamos formar uma geração inteira em tecnologia, o que vai gerar bons empregos e credibilidade ao nosso estado, que já desponta como referência em inovação. E é com isso em mente que temos focado no oferecimento de cursos gratuitos na área para nossos estudantes, ao mesmo tempo em que apoiamos eventos nacionais voltados para inovação e tecnologia em nosso estado”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, que representou o governador na abertura do evento.

Robótica 2024

O Robótica 2024 é promovido pela RoboCup Brasil, com organização da Universidade Federal de Goiás e do Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT), em parceria com o Governo de Goiás.

A edição deste ano terá formato híbrido, com competições disputadas por equipes presenciais e de participação remota, permitindo a participação inclusive de equipes estrangeiras.

A Competição Brasileira de Robótica Petrobras é destinada a pesquisadores estudantes do ensino superior, médio e fundamental e é composta por 16 categorias que reproduzem problemas do cotidiano, onde robôs autônomos, sem qualquer intervenção humana, devem realizar tarefas corretamente.

Entre as categorias estão o futebol de robôs, robôs de serviço domésticos, drones autônomos, entre outras. Os vencedores da competição saem de Goiânia classificados para o Campeonato Mundial, a ser disputado em Salvador (BA), de 15 a 21 de julho de 2025.

Olimpíada Brasileira

A Olimpíada Brasileira de Robótica é voltada para estudantes do ensino fundamental e médio, que devem montar e programar robôs capazes de realizar o resgate de vítimas em um ambiente simulado. É uma das ligas da competição brasileira de robótica que terá sua final nacional disputada durante o Robótica 2024. Este ano mais de cinco mil alunos se inscreveram para essa modalidade.

Mostra Nacional

Já a Mostra Nacional de Robótica é científica e voltada para alunos do ensino fundamental ao superior. Os estudantes inscrevem seus projetos, que precisam ser relacionados ao tema, e são convidados a apresentá-los durante o evento. Além desses, o Robótica 2024 também recebe quatro congressos e workshops voltados para a área.

De acordo com a coordenadora do evento, professora Telma Soares, o Robótica permite que estudantes de várias idades apresentem o que têm feito com tecnologia. Ao todo, mais de 2 mil estudantes, professores e pesquisadores de todo o país e de outros países da América Latina estão em Goiânia.

“Eles vão desenvolver vários desafios diferentes, como drones autônomos, futebol de robôs, simulações de resgate, entre outros. É a primeira vez que este evento nacional vem para Goiás, então é uma forma de colocar o estado no mapa nacional como um promotor de ciência, tecnologia e da educação maker”, observa Telma.

Arenas

Durante a cerimônia de abertura, a RoboCup Brasil fez a entrega de oito arenas de competição de robótica que serão instaladas em escolas estaduais de cinco cidades, entre instituições de tempo integral e Escolas do Futuro, além de duas unidades municipais de Goiânia.

Segundo o presidente da RoboCup Brasil, Marco Simões, a doação tem o objetivo de incentivar, cada vez mais, que alunos goianos entrem nas competições de robótica.

As arenas se somam aos investimentos que o Governo de Goiás tem feito em tecnologia. Desde 2021, quase 13 mil alunos já receberam certificados dos cursos gratuitos de tecnologia oferecidos pelas Escolas do Futuro de Goiás, além dos laboratórios de robótica do Goiás Social, via Secti, presentes em mais de 20 cidades goianas.