Cerimônia de abertura do 25º Fica, no Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás: programação segue até domingo (16/06) (Fotos: Vinícius Schmidt e Lucas Diener)

O 25º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) começou oficialmente na terça-feira (11/06), dando a largada para uma extensa programação que envolve a exibição de mais de 100 filmes nas quatro mostras competitivas e especiais, além de 27 shows locais, regionais e nacionais, e uma vasta seleção de cursos, oficinas e atividades formativas e culturais.

A cerimônia de abertura foi realizada no Cine Teatro São Joaquim, com a sessão especial “Filmes para Adiar o Fim do Mundo” e a exibição da produção japonesa Jizai, da diretora Maiko Endo.

O Fica é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). A programação do festival segue até o dia 16 de junho.

Primeiro dia do Fica contou também com apresentações artísticas na Cruz do Anhanguera e shows musicais no palco da Praça do Coreto, no centro da cidade (Fotos: Vinícius Schmidt e Lucas Diener)

FICA 2024 – RELEVANTE E MULTIFACETADO

Estiveram presentes na cerimônia de abertura a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, Luana Ribeiro, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis, o secretário de Estado da Retomada, César Moura; o prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouvea, e outras autoridades.

“É um festival extremamente relevante, árduo, mas sabemos que estamos conseguindo levar o audiovisual, levar o cinema do estado de Goiás a outros patamares”, declarou a secretária Yara Nunes.

A pró-reitora da UFG, Luana Ribeiro, destacou o caráter multifacetado do festival e a importância da temática ambiental: “O Fica é o primeiro do país que discute a temática ambiental e ele não é só um festival, tem inúmeras atividades dentro dele”.

Programação contempla diversas atrações artísticas e outras atividades, com destaque para ações inéditas de preservação, recuperação e revitalização do meio ambiente (Foto: Secult-GO)

PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

O primeiro dia do Fica contou também com apresentações artísticas na Cruz do Anhanguera e shows musicais no palco da Praça do Coreto, no centro da cidade.

A programação do festival contempla diversas atrações artísticas e outras atividades, com destaque para as ações inéditas de preservação, recuperação e revitalização do meio ambiente.

“Algo precisa ser feito por cada um de nós para que a nossa contribuição possa, de fato, ser efetiva para a mudança que precisamos ver”, alertou a titular da Semad, Andréa Vulcanis.

MOSTRAS COMPETITIVAS

O Fica 2024 possui quatro mostras competitivas:

Mostra Washington Novaes,

Mostra do Cinema Goiano,

Mostra de Cinema Indígena e Povos Tradicionais (inédita)

e Mostra Becos da Minha Terra, exclusiva para produções locais, além das sessões especiais de parceiros.

O festival conta também com uma vasta programação artística, cultural e formativa. Ao todo, são 27 atrações musicais, sendo três nacionais:

Sandra Sá, na sexta-feira (14/06);

Ira!, no sábado (15/06);

e Silva, encerrando o evento no domingo (16/06).

Ações formativas, exposição de arte, feiras de artesanato e gastronomia, tenda multiétnica, oficinas, debates, fóruns, rodas de conversa e muito mais completam a agenda.

PROPONDO REFLEXÕES

“O Fica é uma oportunidade para que possamos refletir sobre os nossos modos de vida e buscarmos consensos para a preservação do planeta”, lembrou o prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouvea.

Para conferir a programação completa do festival, visite o site oficial do Fica: https://fica.go.gov.br/.

APOIO

O festival conta com apoio do programa Goiás Social; das secretarias de Estado da Retomada; de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); Saneago; Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG); Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.

Este ano o evento também tem como apoiadores a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), The Nature Conservancy, MapBiomas, Museu Nacional dos Povos Indígenas/Funai, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Grupo Kelldrin e Saga BYD.