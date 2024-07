Governo de Goiás convoca mulheres em situação de violência doméstica para receber Aluguel Social (Foto: Edgard Soares e Otacílio Queiroz)

Publicado: 09.07.2024

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) convocam 51 mulheres em situação de violência doméstica aprovadas no programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social para receber o benefício.

Por razões de segurança, ao contrário do público em geral, essas mulheres não são chamadas a receber seus cartões em eventos públicos. A lista com as iniciais da contempladas, acompanhadas de trechos do CPF, está disponível no site da Agehab, no botão “Aluguel Social”.

ATENÇÃO

No caso das vítimas em situação de violência, para dar o aceite de inclusão no programa, a candidata selecionada deve preencher uma declaração e anexá-la no site dentro de dez dias após a publicação da lista. Por isso é necessária bastante atenção ao prazo. Caso a candidata não anexe a declaração no site dentro do período correto, será excluída do processo cedendo a vez a outra candidata.

“É muito importante que a vítima que chegou até esta etapa não perca o benefício apenas por não ter cumprido o prazo de aceite. Por isso, pedimos muita atenção”, alerta o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

De acordo com o secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, o edital específico para mulheres em situação de violência doméstica é uma vitória dentro das políticas públicas de habitação do Estado porque atende uma parcela da população ainda mais vulnerável.

“Ao contrário dos editais gerais, abertos por períodos determinados nos municípios contemplados, o edital para essas mulheres é permanente e está disponível para todos os 246 municípios goianos”, ressalta Sales.

ALUGUEL SOCIAL

Esta é a quarta convocação realização pelo edital específico, cujo objetivo é ser mais um auxílio para que a mulher em situação de violência eventualmente se desvencilhe do agressor mesmo em casos de dependência econômica.

O modelo da declaração necessária está disponível no próprio site da Agehab, mais precisamente na parte de “Modelo de Contrato e Documentos Aluguel Social”. As instruções para usufruto do benefício serão repassadas individualmente pelas equipes da Agehab.