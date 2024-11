Goiás Alerta e Solidário inicia entrega de benefícios

Equipes do Goiás Social partem em direção a 35 municípios goianos com risco de enchentes para ações preventivas junto à famílias em vulnerabilidade (Foto: Marianna Moreira)

Para reduzir os impactos das chuvas previstas para os próximos meses, a Operação Goiás Alerta e Solidário 2024 iniciou nesta sexta-feira (15/11) a entrega de benefícios aos moradores de municípios classificados como de alto risco por fortes chuvas.

A ação, que vai até fevereiro de 2025, envolve vários órgãos do Governo de Goiás e beneficiará, neste momento, mais de 1,6 mil famílias. O ponto de partida foi o Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiânia, de onde as equipes e donativos seguiram para as primeiras cidades atendidas.

Goiás Alerta e Solidário

Coordenada pelo programa Goiás Social, a operação busca proteger as comunidades vulneráveis com a entrega de itens de assistência, monitoramento de áreas de risco e ações preventivas. Nesta etapa inicial, serão atendidos 35 municípios, incluindo Flores de Goiás, Formosa, Cavalcante e Niquelândia, regiões com previsão de acumulados de chuva entre 500 e 1.000 milímetros. Durante toda a operação, serão 62 municípios beneficiados.

À frente da ação, a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destacou a importância do trabalho conjunto para prevenir tragédias: “Estamos aqui hoje não apenas para entregar donativos, mas para reafirmar o compromisso do Governo de Goiás em proteger nossas famílias. Quando nos antecipamos aos desafios, mostramos que salvar vidas é a prioridade”, ressaltou.

Donativos e infraestrutura

Nesta primeira fase, serão distribuídos 16.717 itens, incluindo cadeiras de rodas, filtros de barro para água, colchões, cobertores, fraldas descartáveis geriátricas e infantis, além de pacotes do Mix do Bem. O investimento totaliza mais de meio milhão de reais por parte do Governo do Estado, reforçando o compromisso de garantir dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, serão disponibilizadas 40 equipes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) para manutenção de estradas e rotas emergenciais.

As ações também contam com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e da Defesa Civil Estadual, que instalou 11 postos de monitoramento em pontos estratégicos do estado, como Anápolis, Porangatu e Teresina de Goiás.

“Antecipação e planejamento são nossas maiores armas contra os desastres. Essa operação é uma demonstração de respeito e cuidado com o povo goiano”, destacou Gracinha Caiado.

Impacto social

O Goiás Alerta e Solidário tem como foco atender tanto áreas urbanas quanto rurais, incluindo comunidades quilombolas. A meta, segundo Gracinha, é ir além da assistência emergencial: “Estamos levando apoio material, mas também esperança e segurança às famílias que enfrentam desafios agravados pelas chuvas”.

A operação segue como referência no Brasil em gestão de desastres, consolidando a atuação preventiva do Governo de Goiás em prol da vida e da dignidade como uma das mais eficazes da atualidade.

Municípios com alto grau de risco

Os 62 municípios considerados de alto risco e que receberão as ações do Goiás Alerta e Solidário 2024 são: Abadiânia, Adelândia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Avelinópolis, Barro Alto, Bonópolis, Buriti de Goiás, Cabeceiras, Cachoeira Dourada, Cavalcante, Ceres, Crixás, Divinópolis de Goiás, Faina, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goianápolis, Goianésia, Guarani de Goiás, Heitoraí, Hidrolândia, Hidrolina, Iaciara, Ipameri, Israelândia, Itapaci, Itapuranga, Itauçu, Jussara, Luziânia, Mara Rosa, Mimoso de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Mutunópolis, Niquelândia, Novo Gama, Novo Planalto, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Porteirão, Posse, Rialma, Santa Fé de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santo Antônio de Goiás, São Domingos, Simolândia, Teresina de Goiás, Trombas, Uirapuru, Uruana, Uruaçu, Vila Propício.

Editado por Kattia Barreto via Organizacao das Voluntárias de Goiás (OVG) / Goiás Social – Governo de Goiás