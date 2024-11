Saneago executa obras de ampliação da ETA em Anápolis

Obras fazem parte da ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água de Anápolis de 800 para 1.600 litros por segundo (Foto: Reprodução/Internet)

Equipes da Saneago executam, em Anápolis, nesta segunda-feira (18/11), a primeira etapa da interligação de dois novos módulos de tratamento, tanque de contato e unidades de tratamento de resíduo na Estação de Tratamento de Água do Sistema Piancó.

Para a execução do serviço, o bombeamento de água bruta na captação será desligado às 04 horas. A previsão é que todo o serviço tenha duração de 14 horas. Portanto, sistema deve ser retomado às 18 horas da segunda-feira.

Todas as ações programadas visam minimizar os impactos no abastecimento público. No entanto, poderá ocorrer falta de água no município, durante a manutenção. É importante esclarecer que o abastecimento não é comprometido no momento em que o bombeamento é interrompido e, da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado.

No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta.

Por isso, a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer ao longo da noite de segunda-feira.

As obras fazem parte da ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água de Anápolis de 800 para 1.600 litros por segundo. Até sua conclusão, serão necessárias outras paralisações temporárias no sistema de abastecimento do município, as quais serão realizadas de forma gradativa e programada e serão, devidamente, divulgadas com antecedência.

Consumo consciente

Nos períodos de intervenção, é essencial que a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do sistema de abastecimento público.

Essa medida é fundamental para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade ou afastadas do local da manutenção, que levam mais tempo para ter o fornecimento de água totalmente restabelecido. Isso também reduz o prazo para recuperação total do sistema. Confira dicas de economia em www.saneago.com.br/dicas

A Saneago pontua que imóveis com caixa-d’água bem dimensionada sentem com menos intensidade as instabilidades no fornecimento de água, sendo que grande parte nem é desabastecido.