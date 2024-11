Teatro Basileu França apresenta ‘Castelhanando com o Choro’

Núcleo de Choro Basileu França inicia apresentações do espetáculo “Castelhanando com o Choro” a partir desta terça-feira (19/11), no Teatro Escola Basileu França, às 19h, com entrada gratuita (Foto: Secult-GO)

O Núcleo de Choro Basileu França inicia as apresentações do espetáculo Castelhanando com o Choro – Circula Espanha Goiás a partir desta terça-feira (19/11), no Teatro Escola Basileu França, às 19 horas, com entrada gratuita. A série de shows, que celebra as raízes e tradições castelhanas através da música latino-americana, possui apoio financeiro da lei federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO). As apresentações percorrerão diversas cidades goianas, como Trindade, Hidrolândia e Nerópolis. A cantora Simone Moreira, acompanhada por um seleto grupo de músicos, interpretará clássicos do cancioneiro latino, como Besame Mucho, La Barca e Quizás, Quizás, Quizás, em suas versões originais. Com repertório vibrante e elenco de músicos experientes, o show pretende transportar o público para as paisagens sonoras da Espanha, em uma experiência cultural única para pessoas de todas as idades, promovendo a diversidade cultural e a valorização da música castelhana. Serviço Show: Castelhanando com o choro – celebração das raízes e tradições castelhanas

Data: terça-feira, 19 novembro 2024

Local: Teatro Escola Basileu França

Horário: 19h

Informações: 62 984510138/ 992630562