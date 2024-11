Polícia Militar entrega viatura para programa Patrulha Detran

Viatura é específica para as operações de fiscalização e remoção de sucatas e veículos abandonados, deteriorados ou acidentados em ruas, praças, calçadas na capital e no interior do estado (Foto: Detran)

A Polícia Militar entregou uma viatura para o programa Patrulha Detran do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), na manhã dessa segunda-feira (18/11). A viatura é específica para as operações de fiscalização e remoção de sucatas e veículos abandonados, deteriorados ou acidentados em ruas, praças, calçadas na capital e no interior do estado.

“Além do trabalho já realizado de sucatas, essa nova viatura visa ampliar o trabalho de prevenção e fiscalização, levando segurança para a população da capital e todo estado de Goiás”, ressalta o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Cel. Marcelo Granja.

O presidente do Detran-GO, delegado Waldir, ressaltou que, com a chegada do período chuvoso, o Patrulha Detran vai intensificar as ações com o objetivo de acabar com a possibilidade do criadouro do mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

“A doação desse veículo vai ampliar e aperfeiçoar o trabalho realizado pela equipe da Patrulha Detran”, destacou Delegado Waldir, lembrando que, em menos de um ano, o programa já retirou cerca de 800 carcaças, sucatas e veículos abandonados em praças e ruas de Goiânia e alguns municípios do interior.

O cidadão pode acionar a Patrulha Detran por meio do número 154, caso identifique um veículo ou carcaça abandonada.

Patrulha Detran

O programa orienta empresários, proprietários e possuidoras sobre veículos e carcaças localizados nas ruas, em frente às empresas, lojas e residências. Se houver recusa em regularizar a situação, o Detran-GO realiza a autuação do proprietário e a imediata remoção ao pátio público. Após 60 dias, o veículo pode ir a leilão.

Além dos objetivos prioritários de devolver os espaços públicos para o cidadão, o Patrulha Detran colabora com o urbanismo, a mobilidade, o meio ambiente e a segurança pública, pois parte dos veículos abandonados servem de esconderijo de produtos ilícitos.