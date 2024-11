Emater promove Congresso de Aquicultura de Pesca, em Inaciolândia

Região de Inaciolândia se destaca como grande produtora de peixes nos sistemas de tanques redes e viveiros escavados (Foto: Emater)

A Emater Goiás realiza, nos dias 21 e 22/11, o Congresso Goiano de Aquicultura de Pesca Lagos do Paranaíba. O objetivo é levar informação, conhecimento e disponibilizar produtos e serviços ao piscicultor e ao pescador.

O evento será na feira coberta do município de Inaciolândia, a 292 quilômetros de Goiânia. A inscrição para o congresso é gratuita e será realizada presencialmente no local.

A região se destaca como grande produtora de peixes nos sistemas de tanques redes e viveiros escavados. Além disso, o município conta com dois frigoríficos com Serviço de Inspeção Federal (SIF) e capacidade para industrializar toda a produção da região.

Para o presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, o congresso promove expansão da atividade de piscicultura em Goiás, além de levar informação sobre os diversos sistemas de produção ao piscicultor e debater os principais desafios da produção no estado

“A atividade vem crescendo rapidamente no Brasil, e o evento vai promover painéis com debates importantes com especialistas para o fortalecimento do setor”, aponta.

Piscicultura

O Brasil produziu 887 mil toneladas de peixes de cultivo em 2023, com crescimento de 3,1% sobre o resultado do ano anterior, de acordo com dados do Anuário Peixe BR 2023, elaborado pela Associação Brasileira de Piscicultura.

O Paraná lidera a produção no país e já representa 24% da produção nacional com 213 mil toneladas. No levantamento, Goiás ocupa o 11º lugar no ranking nacional da produção de pescado, com 29,8 mil toneladas.

Segundo a pesquisadora, especialista em piscicultura da Emater Goiás e coordenadora do evento, Ilce Santos, o congresso visa incentivar a produção sustentável de peixes e fomentar a cadeia produtiva em Goiás.

“Após muitos anos sem a realização de um evento desta natureza no estado, a Emater propõe reunir vários elos da cadeia produtiva como frigoríficos, empresas do ramo, produtores, técnicos e gestores de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da atividade”, reforça.

“O encontro pretende reativar o sistema comercial de sustentabilidade com uma expectativa grande de geração de emprego e renda. Também estimular o aumento do consumo de pescado no estado, além de incentivar a adoção de novas tecnologias para produção sustentável mais efetiva com maior lucratividade”, explica Ilce.

Congresso de Aquicultura de Pesca

O Congresso Goiano de Aquicultura de Pesca Lagos do Paranaíba terá a participação de representantes Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), da Universidade Federal de Goiás (UFG), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Programação

21 de novembro

8h – Abertura Oficial do Evento

9h – Entrega do Cartão Crédito Social

9h30 – Intervalo

10h – PAINEL 1: Licenciamento para aquicultura em águas de domínio da União

10h – Ações e Programas do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA

10h40 – Diretrizes para licenciamento de aquicultura em águas de domínio da União – MPA

11h20 – Licenciamento ambiental para piscicultura no estado de Goiás – SEMAD

12h – Intervalo

13h – A defesa agropecuária estadual para piscicultura – Agrodefesa

13h40 – A pesca esportiva como fator indutor do desenvolvimento regional – MPA

15h20 – Intervalo

16h – Produção de peixes em tanques rede – Emater Goiás

16h40 – Encerramento

22 de novembro

PAINEL 2: Boas práticas de produção e comercialização de pescado.

8h – Recepção e credenciamento.

8h30 – Qualidade de água na Aquicultura: monitoramento e controle – UFG

9h10 – Estratégias nutricionais para aumento da biossegurança de peixes produzidos em sistemas intensivos – UFJ

10h – Intervalo

10h40 – Associativismo e cooperativismo– Estrutura organizacional e formalização de uma associação- Sebrae

11h20 Programa Aconchego Rural– O turismo rural como alternativa de desenvolvimento- Emater Goiás

12h – Intervalo

13h30 – PAINEL 3: Encontro de negócios Lagos do Paranaíba: mesa redonda com a participação dos Frigoríficos Ki Peixe, Friocenter, Peixe Bom e Proa Pescados, juntamente aos piscicultores, técnicos e profissionais do ramo

17h – Encerramento

21 e 22 de novembro, das 8h às 17h

Mostra de trabalhos científicos – UFG e outras universidades

Expo Lagos do Paranaíba: Feira de Máquinas, Equipamentos, Produtos e Serviços

Serviço

