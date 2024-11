Cine Goiás Itinerante tem programação para mês da Consciência Negra

Com circulação em todo o estado, o Cine Goiás Itinerante consiste em levar entretenimento por meio do cinema ao interior de Goiás (Foto: Secult)

O Cine Goiás Itinerante desembarca, nesta semana, em dois municípios goianos, levando sessões gratuitas de cinema para a população. A primeira parada foi em Silvânia, nesta segunda e terça-feira (dias 18 e 19/11). Na quinta-feira (21/11), é a vez de Corumbá de Goiás, com atividades até sexta-feira (22/11).

O projeto, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) terá na programação Curtas Animados do Fica e curtas em homenagem ao mês da Consciência Negra. As exibições serão realizadas nos períodos matutino e vespertino.

Cine Goiás Itinerante

Com circulação em todo o estado, o Cine Goiás Itinerante consiste em levar entretenimento por meio do cinema ao interior de Goiás, além de oficinas de capacitação em audiovisual com enfoque ambiental. O público-alvo são alunos das redes municipais e estaduais de ensino e a população mais vulnerável.

O projeto tem como pilares exibições de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), além de ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população. O objetivo da iniciativa é democratizar o acesso ao audiovisual no Estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar pessoas na área.

Agenda 2024

Ainda dá tempo dos gestores interessados em levar o Cine Goiás Itinerante ao seu município. É necessário se cadastrar no site mapagoiano.cultura.go.gov.br, entrar na aba “oportunidades”, ler o regulamento, clicar em “Inscrição Cine Goiás Itinerante 2024”, preencher os campos com os dados solicitados e escolher a data desejada.

Após a inscrição, é preciso aguardar a confirmação via e-mail ou contato da equipe responsável, caso haja necessidade.

Confira a programação

Silvânia

Segunda-feira (18/11)

9h – Local: Escola Municipal Alexandrina Pereira dos Santos

Terça-feira (19/11)

8h – Escola Municipal Crispim Marques Moreira

13h – Escola Municipal Manoel Caetano do Nascimento

15h – Escola Municipal de 1º Grau Geraldo Napoleão

Corumbá de Goiás

Quinta-feira (21/11) – Sessões 9h30 / 13h30

Local: Escola Municipal Benedito de Fontes Leal

Sexta-feira (22/11)

10h – Escola Municipal Rural Aparecida de Loyola

13h30 – Escola Municipal Feliciana de Souza Leite