APAE Anápolis recebe em São Paulo o Prêmio Melhores ONGs 2024!

A iniciativa promovida pelo Instituto o Mundo que Queremos e Certificadora Social – Instituto Doar tem como missão reconhecer e divulgar as ONGs do Brasil que mais se destacam anualmente pela sua excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência.

Este ano, além de ser reconhecida pela 7º vez como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil, a instituição também conquistou mais dois prêmios, sendo considerada a melhor ONG do Estado de Goiás e a melhor ONG do Brasil em Garantia / Defesa de Direitos!

O presidente da instituição, Vanderley Cezário de Lima, afirma que este reconhecimento é resultado de um trabalho dedicado, realizado com respeito e transparência, por seus colaboradores, diretores, conselheiros, voluntários, além do apoio e confiança de diversos parceiros e da sociedade Anapolina.

O prêmio realizado anualmente, está em sua oitava edição e conta contou a participação de associações e fundações sem fins lucrativos de todo país, que atuam nas mãos distintas causas, independentemente de seu porte ou localização geográfica.

Mais informações do prêmio: https://www.premiomelhores.org/faq-premio/