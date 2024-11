Confira a programação cultural do Natal do Bem

A agenda cultural do Natal do Bem 2024 está recheada de programações gratuitas e para todas as idades. Confira a agenda desta semana.

Quinta-feira (28/11)

Coral Vozes em Canto

O Coro Vozes em Canto apresentará, na quinta-feira (28/11), a cantata Natal Brasileiro. Crianças da rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia cantarão tradicionais canções natalinas conhecidas do público. A plateia será levada a pensar em como teria sido a história do Natal se ela acontecesse, hoje, no Brasil. O show terá gaúcho, nordestino e indígenas, ritmos e personagens bem típicos.

Local: Palácio da Música

Horário: 20 horas

Os Brinquedos Mágicos de Natal

Na quinta-feira (28/11), o Circo Mison apresentará o espetáculo Os Brinquedos Mágicos de Natal. A obra tem como personagem principal tio Ângelo, um habilidoso criador de brinquedos encantados que trabalha incansavelmente para garantir que todas as crianças recebam seus presentes. Tudo é feito com a ajuda de pequenos duendes. O espetáculo culmina com malabarismo com claves, que prometem trazer mais magia ao show.

Local: Coreto do Natal do Bem 2024

Horário: 21 horas

Sexta-feira (29/11)

Hugo Vitti

O cantor Hugo Vitti fará, na sexta-feira (29/11), um show especial de Natal. Ele cantará clássicos internacionais e músicas natalinas icônicas, como Amazing Grace; White Christmas e Jingle Bells Rock.

Local: Palácio da Música

Horário: 20 horas

Romana de Sá e os Coloreds

Também tem show na sexta-feira (29/11) com a cantora Romana de Sá e os Coloreds. O espetáculo O Coração do Natal trará um repertório exclusivamente natalino, misturando clássicos e contemporâneos, em uma noite repleta de alegria e espírito natalino.

Local: Coreto do Natal do Bem 2024

Horário: 21 horas

Serviço

Local: Natal do Bem 2024. Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO – 020, Km 1, Chácaras Alto da Glória – Goiânia/Goiás