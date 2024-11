Etos.IA Provocações leva debates atuais ao centro da Campus Party Goiás 4

5ª Edição do Etos.IA acontece durante a Campus Party Goiás 4, como programação do Fórum Internacional do Marco Regulatório da IA (Fotos: Edinan Ferreira/ComSet SGG)

As conexões entre Inteligência Artificial (IA), energias renováveis e os desafios tecnológicos do Brasil estarão no centro do debate da 5ª edição do Etos.IA Provocações.

O evento será realizado nos dias 29 e 30 de novembro, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia, durante a Campus Party Goiás 4. O Etos.IA também será transmitido ao vivo no canal da Campus Party Brasil, no YouTube.

Com participação de renomados especialistas e líderes públicos, serão realizados dois painéis que integram a programação do Fórum Internacional do Marco Regulatório da IA, promovido pela Campus Party.

Entre os temas abordados estão a interação entre IA e energia limpa, além dos desafios que o Brasil enfrenta para avançar no desenvolvimento de tecnologias emergentes. O evento também contará com a presença de representantes da sociedade civil, proporcionando um espaço de debate amplo e enriquecedor.

5ª edição do Etos.IA Provocações

O primeiro painel, no dia 29 de novembro, às 14h10, discutirá o tema O Brasil pode ser protagonista no desenvolvimento de energias renováveis?. Entre os painelistas estão Adriano da Rocha Lima, Secretário-Geral de Governo de Goiás, com vasta experiência em TI, gestão de grandes projetos e transformações empresariais de alto nível.

Ainda, o painel conta com o professor doutor Ronaldo Lemos, advogado e especialista em Direito, co-autor do Marco Civil da Internet e do Plano Nacional de IoT, apresentador do Expresso Futuro e atuante em conselhos globais; e o assessor especial do Ministério da Fazenda, Igor Marchesini, fundador do Movimento Empresa Júnior (MEJ) e membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).

Já o segundo painel, no dia 30 de novembro, das 16h às 17 horas, abordará O Brasil pode evoluir de consumidor a desenvolvedor de tecnologias?.

Entre os painelistas, novamente o secretário-geral Adriano da Rocha Lima, trazendo sua experiência em gestão pública e digital; o comunicador e educador Marcelo Tas, profissional com carreira de destaque em programas de TV como “CQC” e “Ra-Tim-Bum”, além de sua colaboração no Museu do Amanhã e no Telecurso.

O segundo painel também tem a participação de Heloisy P. Rodrigues, pioneira em Inteligência Artificial e co-fundadora da MaCall; Anderson da Silva Soares, professor de IA na UFG, especializado em projetos inovadores nos setores de saúde e energia; e José Frederico Lyra Netto, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, mestre em Políticas Públicas e vasta experiência em gestão pública e consultoria.

De acordo com Adriano da Rocha Lima, a proposta do evento é provocar reflexões e discutir soluções concretas sobre como o Brasil pode se posicionar como um líder global na interseção entre IA e energia renovável.

“O formato dos painéis permite uma troca rica de ideias e a construção de um debate construtivo sobre os principais desafios e oportunidades do Brasil”, afirma Adriano.

A 5ª edição do Etos.IA Provocações é promovida pelo Governo de Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), com apoio institucional da Unesco Brasil e do Grupo Jaime Câmara e patrocínio da Saneago.

O Evento faz parte da programação da Campus Party Goiás, um dos maiores encontros de tecnologia e inovação do Brasil, que em 2024 realiza sua 4ª edição presencial. A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita pelo link.

Serviço

Assunto: Etos.IA Provocações / 5ª Edição

Quando: 29 novembro de 2024

Horas: 14h10 às 15h10

Quando: 30 de novembro de 2024

Horário: das 16h às 17h

Onde: Passeio das Águas Shopping, Goiânia–GO

Inscrições: https://abre.go.gov.br/5etosia

Transmissão: @CampusPartyBrasilOficial