Bailarinos goianos brilham no palco do Basileu França com tradicional espetáculo “Quebra-Nozes” (Foto: Cínthia Oliveira)

A Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta o clássico ballet “O Quebra-Nozes”, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, às 19h30, no Teatro Escola, em Goiânia. Interpretado pela Cia Jovem, o espetáculo reúne 120 bailarinos no palco, revivendo a magia natalina, com música do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky e coreografia inspirada no bailarino Marius Petipa.

Os ingressos estão disponíveis pelo valor promocional de R$ 20 mais taxa, no link: abre.go.gov.br/quebranozes.

A história acompanha Clara, uma jovem que embarca em uma jornada fantástica ao Reino dos Doces, proporcionando ao público momentos inesquecíveis de encanto e celebração artística.

O Quebra-Nozes

A edição deste ano reserva surpresas especiais, como a participação da bailarina argentina Cynthia Kocherengo e a interpretação do soldadinho de chumbo pelo bailarino Caio Baratella, em uma homenagem ao professor e coreógrafo, vencedor do prêmio de Melhor Coreógrafo na última edição do Festival de Dança de Joinville.

“Pouquíssimas companhias têm ou tiveram um ‘Quebra-Nozes’ interpretado por um bailarino negro. Por isso, resolvemos homenagear o professor e coreógrafo Caio Baratella, que tanto contribui para nossa arte”, destacou Simone Malta, diretora artística do espetáculo, que é encenado pela Cia Jovem Basileu França desde 2012.

A montagem atual destaca-se pela excelência técnica e artística dos bailarinos, que convidam a plateia a mergulhar em um universo de fantasia e magia do Natal.

Serviço:

Assunto: Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta “O Quebra-Nozes”

Quando: 20, 21 e 22 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo), às 19h30

Onde: Avenida Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia (GO)