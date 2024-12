Detran quer elevar aprovação de candidatos à obtenção da CNH

CFCs que não atingirem o mínimo de aprovação por um período de três meses serão notificados e convidados a apresentar propostas de melhorias. Caso o problema persista, a empresa poderá até ser descredenciada (Foto: Secom-GO)

Dos 609 Centros de Formação de Condutores (CFCs) que aplicaram exames práticos de direção em Goiás neste ano (até 12 de dezembro), só 406 alcançaram pelo menos 60% de aprovação dos candidatos à habilitação, índice mínimo exigido pela legislação.

No período foram realizados 263.165 provas práticas com aprovação de, em média, 63% dos candidatos. Já nos exames teóricos, a aprovação é de 67%.

Com o intuito de melhorar esses índices, o Departamento Estadual de Trânsito ( Detran-GO) divulga o ranking dos CFCs com melhores resultados e passa a monitorar e aplicar a lei aos que não atingirem o resultado desejado, ou seja, que tiverem menos de 60% dos alunos aprovados.

A relação dos CFCs com o desempenho obtido está disponível no site do Detran-GO.

Na página é possível realizar a consulta por município e, clicando duas vezes sobre o índice, por exemplo, o sistema faz o ranking.

“Isso vai facilitar a vida do cidadão que está procurando uma autoescola. Ele poderá escolher uma que lhe ofereça o melhor custo/benefício”, explica o presidente do Detran-GO, Waldir Soares.

“Também possibilita ao Detran o monitoramento daquelas que apresentam um baixo desempenho, propondo soluções que visem a melhoria dos indicadores e até, quando for o caso, descredenciando daquelas que não cumprirem os objetivos propostos”, destaca.

De acordo com a Resolução 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito, para renovar o credenciamento os CFCs devem ter índice de aprovação de pelo menos 60% dos candidatos à obtenção, mudança ou adição de categoria.

Esse índice deve ser apurado nos doze meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento. Para isso, o Detran-GO irá estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos resultados de cada CFC.

Os CFCs que não atingirem o mínimo de aprovação por um período de três meses serão notificados e convidados a apresentarem propostas de melhorias. Caso o problema persista, a empresa poderá até ser descredenciada.

“O custo da habilitação é muito alto e fica cada vez maior se o candidato tiver que fazer vários retestes. Essa medida visa não só reduzir esse custo para aquele candidato, mas também melhorar o trânsito de forma geral, pois colocaremos nas ruas motoristas e motociclistas bem preparados. Toda a população sairá ganhando”, destaca Delegado Waldir.

Ao anunciar as medidas, o Detran-GO segue recomendações do Ministério Público de Goiás, realizadas em 2018 e 2021, e decisão judicial de 2023, que determina o cumprimento da Resolução 789/2020.

Desempenho

Dos 609 CFCs que tiveram alunos fazendo provas práticas neste ano, 203 não conseguiram índice de aprovação de 60%. Em um dos casos, o aproveitamento foi de 31%. Dos 199 candidatos, 138 foram reprovados.

“Não vamos fazer juízo de valor, mas algumas situações merecem atenção. Temos que ver onde está o problema e tentar corrigi-lo. Sabemos que muitos candidatos também insistem em fazer a prova mesmo sem estar preparado, mas vamos construir um caminho conjunto com as autoescolas, pois é para o bem do cidadão”, explica o presidente do Detran.

Já na prova de legislação de trânsito (prova teórica), o índice de aprovação é um pouco maior. Neste ano, até a última quinta-feira (12/12), foram realizados 159.549 exames com 107.218 candidatos aprovados e 52.33 reprovados, aproveitamento de 67%. Dos 377 CFCs que deram curso teórico, 86 não atingiram a aprovação mínima.