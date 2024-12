Aberta inscrição ao processo seletivo de professor temporário

Oportunidade: Seduc realiza processo seletivo para professores, com reserva de vagas para candidatos com deficiência e recém-formados (Foto: Seduc)

Estão abertas a partir desta segunda-feira (16/12) as inscrições para o processo seletivo de professores temporários para a rede estadual de educação, que devem compor um banco de habilitados para contratações futuras.

A seleção é conduzida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Administração (Sead), e os interessados devem se inscrever no site selecao.go.gov.br. A taxa é de R$ 20.

Professor temporário

O processo seletivo ocorre por meio de duas etapas, sendo a primeira a análise curricular. Serão selecionados profissionais das áreas de Ciências/Biologia, Educação Física, Física, Geografia, História, Intérprete, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Química. Do total de vagas, 5% serão destinadas para candidatos com deficiência e 5% para recém-formados.

Para se candidatar, o interessado deve ter graduação concluída, preferencialmente na modalidade de licenciatura, na área da função escolhida, devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Após a publicação do resultado da análise curricular, o candidato será convocado no surgimento da vaga, para a segunda etapa do processo seletivo, que consiste na entrevista.

O banco de habilitados será utilizado sempre que for necessário convocar um novo profissional para atender as demandas da Secretaria da Educação (Seduc), que surgem a partir de licenças médicas, licença maternidade ou afastamento do servidor efetivo de qualquer natureza. Os professores podem ser convocados até 2026.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás