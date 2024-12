Natal do Bem entrega mais de 20 mil brinquedos em mega festa no Goiânia Arena

Ronaldo e Gracinha Caiado participam da distribuição de brinquedos do Natal do Bem e destacam preocupação do Governo de Goiás com as crianças (Foto: Secom)

A tradicional distribuição de brinquedos do Natal do Bem entregou mais de 20 mil presentes, entre bolas de futebol e de vôlei, carrinhos, bonecas e kits de cozinhas, e sorteou bicicletas para famílias de Goiânia e Região Metropolitana que compareceram ao Ginásio Goiânia Arena, na manhã deste domingo (15/12).

O governador Ronaldo Caiado, a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, e o vice-governador Daniel Vilela prestigiaram o dia de festa e destacaram o evento como um dos pontos altos da área social do governo em todos os anos.

“Não há nada mais gratificante do que poder viver esses momentos. É muita emoção ver todas essas crianças aqui, os pais, e poder transmitir para todo o estado de Goiás um Natal cada vez melhor. Os pequenos sentindo a oportunidade de viver esse momento junto com a sua família, recebendo presentes dignos, de classe A”, celebrou Caiado. Caiado e Gracinha na distribuição de brinquedos do Natal do Bem 2024 (Foto: Secom)

Gracinha Caiado destacou a preocupação do governador com todos os goianos, principalmente as crianças.

“Essa magia do Natal enche nosso coração de amor, esperança e fé. O governador nos passa a determinação para que a gente cuide das pessoas. Foi tudo planejado com muito carinho, os brinquedos de qualidade estão sendo distribuídos em todos os municípios do Estado. É uma alegria enorme ver o brilho no olhar das crianças”, afirmou.

O vice-governador Daniel Vilela aproveitou a ocasião para destacar também a grande festa do Natal do Bem que segue acontecendo no Centro Cultural Oscar Niemeyer até o dia 5 de janeiro.

“Levem seus filhos e familiares lá. Está tudo muito lindo e com a magia do Natal muito presente. Hoje também, com essa festa maravilhosa, vamos distribuir muitos brinquedos e serão sorteadas mais de mil bicicletas”, enfatizou.

A diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Adryanna Caiado, também ressaltou a alegria em proporcionar, juntamente com o Goiás Social, o momento de entregas.

“Estamos com esse sucesso de tantas pessoas e deu tudo certo. O Governo de Goiás investiu nesses brinquedos de primeira qualidade. Foi tudo preparado com muito amor e carinho para que as crianças pudessem ter um Natal mágico”, ressaltou. Tradicional distribuição de brinquedos do Natal do Bem entregou mais de 20 mil presentes (Foto: Secom)

Sorteio

Além da presença do Papai e da Mamãe Noel, de apresentações culturais e da distribuição de pipoca e algodão doce gratuitamente, o evento sorteou mil bicicletas doadas pela JBS, empresa parceira da campanha. Uma das sortudas que ganhou a bicicleta foi a pequena Alice, de 1 ano e 6 meses. Segundo a avó da criança, a diarista Tomázia Pereira, é gratificante ver o trabalho que o Governo de Goiás tem feito.

“Estou muito emocionada, vim aqui para ganhar a bicicleta para a minha neta e conseguimos. Eu espero que esse trabalho maravilhoso do Governo de Goiás se multiplique e que possa crescer cada vez mais. É um trabalho muito gratificante”, disse Tomázia.

Distribuição de brinquedos do Natal do Bem

Em 2024, foram adquiridos 525 mil brinquedos pelo Governo de Goiás para distribuição pelo Natal do Bem em todas as 246 cidades do estado. O investimento da atual gestão goiana na compra dos presentes para este ano foi de R$ 18 milhões.

Entre 2019 e 2013, o Estado distribuiu 2.696.457 brinquedos por meio de um aporte de mais de R$ 55 milhões para a compra dos itens.