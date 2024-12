Secult abre agendamento para atividades culturais em seus espaços para 2025

Governo de Goiás abre agenda de pautas para atividades nos espaços culturais da Secult para o ano de 2025 (Foto: Secult Goiás)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO) abriu, nesta segunda-feira (16/12), agenda de pautas para atividades culturais nos espaços da secretaria para o ano de 2025.

As unidades com agendamento são:

Teatro Goiânia,

Centro Cultural Martim Cererê,

Vila Cultural Cora Coralina,

Centro Cultural Octo Marques, em Goiânia,

e Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás.

Para solicitar a inclusão de uma pauta na programação, o interessado deverá enviar um e-mail para: reservas.cultura@goias.gov.br, com uma solicitação formalizada (ofício) destinada à secretária de Cultura, Yara Nunes.

Vila Cultural Cora Coralina é uma das unidades da Secult que está com agendamento aberto para 2025 (Foto: Secult-GO)

O ofício deve conter as seguintes informações:

data desejada,

nome do proponente,

nome do produtor responsável,

contatos (e-mail e telefone) do produtor.

Também deverá incluir:

o plano de trabalho da atividade ou evento,

além de cópias dos documentos pessoais (RG ou CNH, CPF)

e comprovante de endereço atualizado do responsável legal que assinará o “Termo de Autorização de Uso”.

Em caso de exposições, é necessário anexar um breve portfólio do artista com, no mínimo, cinco fotos de suas obras.

Após o envio, a proposta será analisada pela equipe responsável pela unidade. É importante ressaltar que a solicitação de pauta não garante automaticamente a autorização para o uso do espaço para a realização do evento.

A documentação será cuidadosamente avaliada, assim como a disponibilidade da data solicitada. Caso a proposta seja aprovada, o coordenador da unidade entrará em contato com o solicitante.