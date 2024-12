Concurso para docentes da UEG inscreve até dia 13

Provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 16 de fevereiro de 2025 (Foto: Divulgação)

Estão abertas, até 13 de janeiro, as inscrições para o concurso público para provimento de vagas no cargo de docente de ensino superior da Universidade Estadual de Goiás (UEG). São 36 vagas e os salários podem chegar até a R$ 5.175,00, para carga de 40 horas semanais.

Confira aqui o Edital Concurso Docente UEG. As inscrições podem ser realizadas no endereço www.nucleodeselecao.ueg.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.

Concurso

Ao todo, serão cinco etapas: prova objetiva; prova dissertativa; prova didática; avaliação de títulos e produção científica; e avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 16 de fevereiro de 2025 nos municípios de Aparecida de Goiânia, Iporá, Jaraguá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu e terão duração de cinco horas.

As demais etapas serão realizadas nas cidades de Anápolis e/ou Aparecida de Goiânia e/ou Região Metropolitana de Goiânia, conforme editais de convocação.

A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 12 de agosto de 2025. Os candidatos não classificados, dentro do número de vagas e não eliminados por qualquer motivo previsto nos editais, irão compor a reserva técnica até o limite de quatro vezes o número de vagas previsto.

UEG convoca novos aprovados

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) tornou pública a convocação de candidatos aprovados nos concursos públicos para preenchimento de vagas nos cargos de docente de ensino superior, analista de Gestão Governamental e assistente de Gestão, regidos pelos editais nº 1, de 22 de dezembro de 2021; nº 2 e 3 de 19 de julho de 2022; e nº 4º, de 21 de julho de 2022.

A lista foi divulgada na edição desta segunda-feira, 16, do Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE|GO). Confira aqui a publicação.

Ao todo, foram convocados 43 novos servidores, sendo 8 docentes do Ensino Superior, 17 analistas de Gestão Governamental e 18 assistentes de Gestão Governamental, distribuídos em 18 cidades onde a UEG está presente.

Os convocados devem realizar o cadastro básico até esta quarta-feira, 18. A perícia médica será de 7 a 10 de janeiro de 2025. A previsão de nomeação é 29 de janeiro e a posse e efetivo exercício para 3 e 4 de fevereiro, respectivamente.

O cronograma completo e a lista de documentos estão disponíveis no Diário Oficial.

Editado por Kattia Barreto via Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Governo de Goiás