Programa de regularização entrega 40 escrituras em Orizona

Escritura é segurança patrimonial para as famílias (Foto: Edgard Soares)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Prefeitura de Orizona, entregaram 40 escrituras a famílias do município, no sudeste goiano. O atendimento foi realizado na Praça do Coreto.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o processo de regularização fundiária foi iniciado em julho de 2024 e concluído em 13 de dezembro de 2024.

“Foi um tempo recorde entre o cadastro das famílias e a entrega das escrituras definitivas. A Agehab está trabalhando para acelerar cada vez mais o processo de regularização fundiária”, declara Baldy.

Segundo ele, de 2019 a 2024, o Estado de Goiás já regularizou, sem custo para os moradores, mais de 11 mil imóveis no Estado de Goiás, garantindo a segurança patrimonial que essas famílias merecem.

Editado por Kattia Barreto via Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás