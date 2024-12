Sorteio especial da Nota Goiana distribui R$ 1,7 milhão

Nota Fiscal Goiana sorteia R$ 1,7 milhão em prêmios (Foto: Denis Marlon)

Um morador de Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado, foi o grande vencedor da edição especial de fim de ano do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG). Adiel Santiago dos Santos conquistou o maior prêmio do sorteio, no valor de R$ 400 mil.

O sorteio ocorreu nesta segunda-feira (16/12), na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia, e distribuiu um total de R$ 1,7 milhão em prêmios, beneficiando tanto os consumidores inscritos no programa quanto os times de futebol goianos.

Sorteio

Além do sorteio principal de R$ 400 mil, foram distribuídos 157 prêmios com valores dobrados em relação aos tradicionais sorteios mensais, sendo R$ 300 mil para consumidores, via Nota Fiscal Goiana e R$ 1 milhão para os clubes, via Time Goiano do Coração. A lista completa de vencedores está disponível no site.

Três consumidores foram contemplados com R$ 20 mil cada: José Antônio Gomes da Silva, de Piracanjuba; Lizia Regina Borges Crispim, de Goiânia; e Keila Pereira Pires, de Inhumas. Outros três receberão R$ 10 mil: José Romarques Barbosa Cruz Costa, de Valparaíso de Goiás; Jessé Ernesto dos Santos, de Aparecida de Goiânia; Adão Divino de Andrade, de Rio Verde; e Anne Karolly Matias França, de Goiânia. Além disso, foram distribuídos 50 prêmios de R$ 2 mil e outros 100 consumidores ganharam R$ 1 mil.

O secretário da Economia, Sérvulo Nogueira, destacou que “o Programa Nota Fiscal Goiana tem o papel de incentivar a cidadania fiscal, promovendo o aumento da fiscalização com a participação do contribuinte”.

Já o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula, enfatizou a importância da inclusão do CPF nas notas fiscais. “Essa prática também assegura que os impostos pagos sejam devidamente recolhidos aos cofres públicos, contribuindo para melhorias nos serviços essenciais, como saúde, educação e segurança”.

Resgate do prêmio

Os consumidores contemplados têm até 90 dias, a partir da homologação do resultado no Diário Oficial do Estado, para solicitar o resgate do prêmio. O procedimento é simples: basta acessar o site da Nota Fiscal Goiana, realizar o login com CPF e senha, e preencher os dados bancários. O pagamento será realizado pelo Governo de Goiás em até 30 dias.

Time Goiano do Coração

Os times profissionais da 1ª divisão do Campeonato Goiano também participaram do sorteio especial. Nesta edição, dois grandes prêmios foram distribuídos: um de R$ 90 mil, que foi para o Morrinhos Futebol Clube, e outro de R$ 50 mil, para o Iporá Esporte Clube.

“Essa promoção do Governo de Goiás é fundamental, principalmente para equipes do interior, que enfrentam dificuldades em conseguir patrocínios. Esses recursos ajudam no desenvolvimento de ideias e na continuidade dos projetos”, avaliou o presidente do Morrinhos, Leandro Nato.

Além dos prêmios principais, o sorteio distribuiu R$ 240 mil divididos igualmente entre todos os times; R$ 370 mil proporcionalmente às equipes com maior média de bilhetes emitidos pelos torcedores nos últimos três meses; e R$ 250 mil divididos entre os clubes com mais indicações de novos inscritos no programa no mesmo período.

Com o encerramento deste sorteio de dezembro, o Governo de Goiás concluirá 2024 com a distribuição de R$ 2,9 milhões em prêmios para consumidores e R$ 4 milhões para o Time Goiano do Coração. O presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, agradeceu a parceria com o Governo de Goiás. “Os clubes estão compromissados em incentivar a emissão de notas fiscais entre seus torcedores”.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Economia – Governo de Goiás