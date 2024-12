Basileu França abre vagas para cursos gratuitos em Artes Visuais, Teatro e Música

Basileu França abre inscrições para cursos técnicos em Artes Visuais, Teatro e Música, na modalidade presencial (Foto: Divulgação)

Basileu França abre vagas – A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com os editais dos cursos técnicos de nível médio em Artes Visuais (30 vagas), Teatro (20 vagas) e Música (30 vagas) abertos, na modalidade presencial.

As inscrições podem ser feitas pelo link efg.org.br/editaiscursos, e os prazos variam de 15 a 18 de janeiro de 2025. Os editais com todas as informações referentes aos processos seletivos podem ser acessados no site das Escolas do Futuro.

Quem pode se inscrever

Os cursos técnicos de nível médio destinam-se a pessoas que tenham concluído o ensino fundamental, estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, sendo obrigatória para a obtenção do diploma de técnico a apresentação do documento de conclusão do ensino médio.

O processo de seleção será realizado em três etapas: inscrição no site EFG; testes de aptidão e/ou prova; e entrega da documentação exigida no ato da matrícula.

Teste de aptidão

O teste de aptidão para o curso de Teatro está agendado para os dias 23 e 24 de janeiro de 2025; o de Artes visuais, para 27 de janeiro; e o de Música para 27 e 28 de janeiro. O resultado final dos três editais será divulgado no final de janeiro.

O início das aulas do curso de Teatro está previsto para 6 de fevereiro de 2025, do curso de Artes Visuais, para 12 de fevereiro, e o de Música, 13 de fevereiro.

Basileu França

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma instituição ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e, desde 2021, é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço

Assunto: Editais de processo seletivo para Teatro, Música e Artes Visuais

Quando: Inscrições: Música – até 15 de janeiro de 2025 | Artes Visuais – até 16 de janeiro | Teatro – até 18 de janeiro

Onde: Link do edital e inscrições: efg.org.br/editaiscursos

