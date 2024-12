Goiás Social entrega mais de R$ 800 mil em benefícios em Anápolis

Secretário da Retomada, César Moura (centro) destacou avanços nos programas de qualificação do Governo de Goiás (Foto: Retomada)

Mais de 500 pessoas que se capacitaram para atividades de culinária e beleza, por meio do Colégio Tecnológico do Estado (Cotec), em Anápolis (GO), receberam certificados de conclusão de cursos, além de cartões dos programas Crédito Social e Bolsa Qualificação, ligados ao Goiás Social.

O evento foi realizado na sexta-feira (27/12) no Centro de Convenções do município, encerrando o cronograma de entregas de 2024.

Benefícios

Para os alunos que comprovaram situação de vulnerabilidade socioeconômica, foram entregues 267 cartões do Crédito Social e 314 cartões da Bolsa Qualificação. Os investimentos somaram R$ 839,3 mil.

O Crédito Social tem valor de até 5 mil reais, dependendo do curso de formação. O valor é calculado para comprar todos os insumos e ferramentas necessários para abrir o próprio negócio.

A Bolsa Qualificação é um incentivo à profissionalização, no valor de R$ 250 mensais, relativos ao período de duração do curso, que podem ser gastos com produtos alimentícios.

Uma das beneficiadas com o Crédito Social em Anápolis, Raquel Moira Santos representou os formandos como oradora e compartilhou sua experiência.

“Primeiro fiz o curso de Massas e Molhos, e depois fiz Alongamento de Unhas. Me identifiquei mais com o segundo. Estou treinando bastante e, com o benefício, vou conseguir montar meu salão em casa”.

Formando do curso de Barbeiro, Bruno Teixeira Santos também foi contemplado com o Crédito Social.

“O meu primeiro emprego será o meu salão, que pretendo montar com o benefício do Goiás Social. Agradeço demais o Governo de Goiás por essa oportunidade”, comemorou.

Avanços

Durante as entregas, o secretário da Retomada, César Moura, destacou os avanços na política de profissionalização gratuita do Governo do Estado.

“Melhoramos a qualidade dos cursos, reduzimos a evasão, agora entregamos certificados com a chancela da Universidade Federal de Goiás, e o incentivo para quem quer empreender. Uma iniciativa da nossa primeira-dama Gracinha Caiado, que revolucionou a forma de fazer política assistencial em Goiás”, destacou.

Durante o mês de dezembro, a Retomada percorreu 14 municípios goianos, onde entregou mais de 700 cartões da Bolsa Qualificação, como incentivo à capacitação profissional.

Rio Verde, Itajá, Aparecida de Goiânia, Uruana, Ceres e Rialma foram algumas das cidades onde os alunos do Cotec que vivem em vulnerabilidade receberam o benefício.