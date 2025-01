ARM alerta para ‘golpe perfeito’ de boletos falsos idênticos aos da Saneago

Robson Torres é presidente da ARM. (Foto: Paulo de Tarso)

A ARM já recebeu dois tipos de registros diferentes da ação.

No primeiro deles, pessoas vão uniformizadas até endereços, fazem o corte do fornecimento de água e explicam como o usuário deve fazer para regularizar a pendência, relatando já o valor exato do débito e o site que deve ser acessado para o download dos boletos em atraso.

Na segunda situação, os próprios anapolinos são induzidos ao erro, uma vez que digitam “Saneago 2 via” na internet e o link principal já encaminha para o site falso. Lá, os moradores conseguem emitir o boleto no valor da conta original e utilizando do número correto da conta do usuário.

Em ambos os casos, todos os perfeitos detalhes levam o morador a acreditar que realmente se trata de algo oficial da companhia de fornecimento de água.

Cai no golpe, o que fazer?

De acordo com o presidente da ARM, Robson Torres, um ofício será enviado ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), ainda nesta sexta-feira (03), para garantir uma investigação mais rigorosa e a penalização dos responsáveis.

A agência também está atuando para que todos que forem afetados sejam devidamente ressarcidos dos valores perdidos pela Saneago. A companhia foi ainda acionada para que atue o quanto antes para tirar do ar o site https://emitir-segunda-via-saneago.site/, que é fraudulento.

A ARM solicita que as vítimas denunciem o golpe através da Ouvidoria, pelo telefone (62) 9 9683-9076. Sem essas manifestações, não é possível mencionar quantas pessoas foram afetadas e o valor do prejuízo.

Cuidados na emissão do boleto.

A melhor maneira de evitar golpes desta natureza, segundo Robson Torres, é colocar essas contas fixas em débito automático.

Caso essa não seja uma possibilidade para o usuário, é preciso conferir que está acessando o site oficial da empresa, que é o www.saneago.com.br.

Além disso, após a emissão do boleto, os moradores devem observar para qual conta está sendo enviada o pagamento.

Isso porque golpistas têm usado nomes de envio como Companhia e Distribuição de Agua LTDA e Saneamento Basico e Companhia de Agua LTDA, sempre com diferentes números de CNPJ.

No momento do pagamento, os dados de quem vai receber o valor deve ser SANEAMENTO DE GOIÁS S/A – SANEAGO e sempre, indubitavelmente, com o CNPJ 01.616.929/0001-02.

Aqueles que tiverem dúvidas se o boleto emitido é verdadeiro ou falso, também pode entrar em contato com a ARM, via Ouvidoria, para esclarecer a indecisão.