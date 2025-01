Nota Fiscal Goiana terá 1º sorteio no próximo dia 30

Sorteio do Nota Fiscal Goiana varia de R$ 500 a R$ 50 mil; cidadão tem até o dia 19 de janeiro para fazer a adesão ao programa (Fotos: Agência Cora)

Os participantes da Nota Fiscal Goiana, programa do Governo de Goiás por meio da Secretaria da Economia, terão a chance de começar o ano com dinheiro extra no bolso. Para o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, o programa o incentiva a cidadania fiscal.

“A inclusão do CPF nas notas fiscais assegura que os impostos pagos sejam devidamente recolhidos aos cofres públicos e destinados para políticas públicas que promovam mais qualidade de vida para a população”, destaca.

O primeiro sorteio de 2025 será dia 30 de janeiro com prêmios, em dinheiro, que variam de R$ 500 a R$ 50 mil (valor bruto) e não acumulam.

Após a adesão, participante ganha um bilhete automaticamente para o sorteio (Foto: Secom)

Quem ainda não participa, tem até o dia 19 de janeiro para fazer a adesão e garantir a chance de concorrer. O cadastro é simples e rápido, feito apenas uma vez pelo site oficial.

Após a adesão, o participante já ganha um bilhete automaticamente para o sorteio. Para os próximos meses, basta pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras no comércio varejista goiano.

O programa de cidadania fiscal do Governo de Goiás, que já conta com quase 950 mil inscritos, sorteia todo mês 158 prêmios no total de R$ 200 mil (valores brutos antes da incidência do Imposto de Renda e da taxa para transferência bancária).

Os valores são distribuídos da seguinte forma: 1 prêmio de R$ 50 mil; 3 prêmios de R$ 10 mil; 4 prêmios de R$ 5 mil; 50 prêmios de R$ 1 mil; e 100 prêmios de R$ 500.

Cadastro é simples feito apenas uma vez pelo site oficial (Foto: Secom)

O coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula, orienta que “as compras de materiais escolares nesse mês representam uma boa oportunidade para impulsionar a pontuação dos inscritos. É fundamental que o consumidor não se esqueça de pedir o CPF na nota fiscal. Ação simples que garante mais pontos, mais bilhetes para o sorteio e para o desconto do IPVA de 2026”.

Quem tem registro ativo no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual) não pode receber benefício do Programa Nota Fiscal Goiana. A medida vale para as pessoas com dívidas de IPVA, ITCD e ICMS

A Secretaria da Economia deu prazo de até dia 30 de dezembro de 2024 para os contribuintes regularizarem as pendências que resultam na inscrição no Cadin e garantir o desconto no IPVA de 2025. Para consultar se há pendências basta acessar a página do Cadin no site da Secretaria da Economia.

Após o pagamento do débito o nome do contribuinte é retirado automaticamente do Cadin.