Abertas inscrições para novos beneficiários do ProBem

Edital para quatro mil novos beneficiários do ProBem já está disponível no site da OVG: inscrições devem ser realizadas até 24 de janeiro (Fotos: Diego Canedo)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), inicia nesta segunda-feira (13/1) as inscrições para o processo seletivo 2025/1 do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Ao todo, serão ofertadas quatro mil novas bolsas, destinadas a estudantes da primeira graduação em situação de vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site da OVG. A divulgação preliminar dos classificados está prevista para o dia 3 de fevereiro.

Os estudantes contemplados vão receber o benefício já no primeiro semestre deste ano (2025/1), incluindo o valor da matrícula. Caso o beneficiário já tenha realizado o pagamento à instituição de ensino, o valor será reembolsado.

“Temos a alegria de oferecer mais quatro mil novas bolsas do ProBem. Como sempre ressalta o governador Ronaldo Caiado, este é um governo que tem o compromisso de cuidar e oferecer oportunidades de crescimento”, afirma a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Das quatro mil novas bolsas ofertadas, mil serão integrais e três mil parciais. Na modalidade parcial, o benefício corresponde a 50% do valor da mensalidade, limitado a R$ 650; na integral, a 100%, com teto de R$ 1,5 mil. Já as bolsas concedidas aos estudantes de medicina e odontologia têm limites maiores, R$ 2,9 mil para parciais e R$ 5,8 mil para integrais.

Quem pode participar

Para participar do processo seletivo do ProBem, é necessário residir em Goiás, estar matriculado ou possuir vaga em uma Instituição de Ensino Superior (IES) na modalidade presencial e possuir registro atualizado no CadÚnico, de acordo com os indicativos do edital.

A classificação dos candidatos leva em conta o Índice Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A), que avalia fatores como renda, perfil familiar e condições de moradia.

“Essa iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Goiás e do Goiás Social com a educação e a transformação social. Com o ProBem, mais jovens podem ter acesso ao ensino superior, concretizar seus sonhos e transformar o futuro de suas famílias”, ressalta Gracinha Caiado.

ProBem

O Programa Universitário do Bem, sancionado pelo Governo de Goiás em janeiro de 2021, já beneficiou mais 46,4 mil pessoas e tem o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis.

A iniciativa representa a oportunidade de acesso a milhares de jovens, em situação de vulnerabilidade social, a bolsas de estudos integrais e parciais para a primeira graduação em Instituições de Ensino Superior privadas ou públicas não gratuitas localizadas no estado de Goiás.

O ProBem também promove o alinhamento às demandas por mão de obra qualificada em todas as regiões do estado. Entre os diferenciais está a abertura de portas para estágios e qualificação profissional por meio do Banco de Oportunidades, que promove a integração ao mundo do trabalho.

Além disso, o programa oferece acompanhamento integral à família do bolsista, através da articulação com a rede socioassistencial.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelos telefones (62) 3270-8500 (para residentes da capital) e 0800 062 9413 (para o interior) ou ainda pelo WhastApp (62) 9 9641 6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em horário comercial.