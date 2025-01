Água saindo suja das torneiras? ARM explica como denunciar o problema

Agência está monitorando a situação para acionar Saneago e exigir resolução eficaz

Em decorrência disso, a agência tem realizado uma monitorização mais efetiva nos locais afetados para que a Saneago seja devidamente acionada e, caso não resolva o problema, receba uma punição.

De acordo com Robson Torres, presidente da ARM, o primeiro passo para quem está enfrentando a situação é ligar na Saneago para relatar e, em seguida, repassar para o órgão regulador o protocolo do atendimento.

Caso não consiga falar na companhia, é necessário denunciar também na ARM que os canais de atendimento não estão satisfatórios e nem atendendo a demanda da população.

Feito esse primeiro contato, servidores da agência se deslocarão até o endereço da pessoa para exigir da Saneago a correção.

O local continuará sendo observado por alguns dias e, se ficar constatada reincidência, a companhia de fornecimento de água será multada por cada residência em que a água suja persista.

“A multa é de 0,5% da receita bruta da empresa. Por isso, cada multa aplicada terá o valor de R$ 1.224.063,78 (Um milhão duzentos e vinte e quatro mil sessenta e três reais e setenta e oito centavos)”, afirmou Robson.

De acordo com o presidente, a água suja não tem afetado apenas os moradores nas casas em que vivem, mas também no trabalho e no estilo de vida.

“Tem profissionais que não conseguem trabalhar porque a água sai imunda. Crianças com uniformes encardidos. Pessoas que desistem de comprar roupas brancas porque ao lavar elas mudam de cor. Fora o constrangimento de ver a água suja caindo ao tomar um simples banho. Muitos até precisam comprar água para beber ou preparar os alimentos”, explicou.