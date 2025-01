Estado registra queda em números de mortes e acidentes de trânsito

No ano passado foram registrados 100.977 acidentes. Já em 2023, foram 1.956 a mais, totalizando 102.933 ocorrências (Foto: Divulgação)

Levantamento preliminar realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) revela tendência de queda no número de sinistros em Goiás. No ano passado foram registrados 100.977 acidentes. Já em 2023, foram 1.956 a mais, totalizando 102.933 ocorrências.

O recuo do número de sinistros (1,9%) teve impacto na preservação da vida. Em 2023, o trânsito fez 1.084 vítimas fatais no Estado. No ano passado ocorreram 1.021 mortes, ou seja, foram preservadas 63 vidas. A redução do número de mortes foi de 5,8%.

Trânsito de Goiânia

O trânsito de Goiânia também acompanhou a tendência apesar do desligamento dos equipamentos de controle de velocidade por quase sete meses. Os sinistros na capital recuaram 1,2%. Enquanto em 2023 aconteceram 37.153 ocorrências, no ano passado foram 36.695. Já o número de mortes caiu de 160 em 2023 para 148 em 2024.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, os números devem ser visto com otimismo e atenção. “Vimos uma tendência de melhoria, mas não podemos perder o foco. No passado, Goiás chegou a registrar quase duas mil mortes no trânsito por ano. Os números recuaram, mas ainda são mais mil pessoas mortas. Isso não é tolerável”, enfatiza Delegado Waldir.

Ele argumenta que o aumento na fiscalização e a intensificação das campanhas educativas estão diretamente ligadas à queda do número de sinistros e mortes. “O Detran-GO e o Governo de Goiás têm investido na melhoria do trânsito, porém temos que ter em mente que a mudança acontece somente a partir da nova postura dos condutores”, ressalta Delegado Waldir.

Medidas

Para manter a tendência de queda nos números de sinistros e mortes no trânsito, o Detran-GO irá intensificar os trabalhos de educação fiscalização e engenharia de trânsito. A autarquia fortaleceu as parcerias com a Polícia Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal e agentes de trânsito. Nesse caminho, brevemente, irá inaugurar uma Delegacia de Trânsito na sede do Detran-GO.

“Não temos um quadro próprio de agentes, então, vamos estreitar os laços com as forças de segurança, oferecendo insumos, equipamentos e ampliando convênios para que possamos levar a Balada Responsável para todo Estado”, afirma Delegado Waldir.

Além da fiscalização, o Detran-GO auxilia as prefeituras na implantação de sinalização horizontal e vertical em todo o Estado, por meio do programa Sinaliza Goiás. No ano passado, foram implantados 224.279 metros quadrados de sinalização horizontal e 4.468 unidades de sinalização vertical.

Para completar o tripé da segurança viária, o Detran-GO vai continuar investindo em campanhas educativas de impacto e em ações como Detranzinho, palestras em empresas e oferecendo treinamentos e cursos por meio da Escola Pública de Trânsito.

Uma novidade para este ano, será a implantação de uma Cidade de Trânsito, dotada de toda a estrutura para receber crianças e jovens com atividades de sensibilização pela construção de um trânsito mais humano.

“Acreditamos que a educação é a chave para a prevenção de acidentes no trânsito. Ao sensibilizar condutores e pedestres para práticas seguras, estamos investindo no futuro de Goiás, tornando nossas estradas mais seguras para todos. É uma responsabilidade compartilhada e um esforço conjunto para reduzir o número de acidentes”, pontua Delegado Waldir.

Acidentes e mortes

GOIÁS 2023 2024 Acidentes 102.933 100.977 Mortes 1.084 1.021 Infrações de trânsito 3.882.560 3 688 976

GOIÂNIA 2023 2024 Acidentes 37.153 36.695 Mortes 160 148 Infrações de trânsito 1.556.555 1.338.854

Homens são maioria entre mortos

Óbitos por gênero 2023 2024 Masculino 76% 79% Feminino 24% 21%

Mortes estão concentradas no perímetro urbano