UEG Itumbiara abre inscrições para Vestibular de Medicina 2025

UEG abre inscrições para Vestibular de Medicina 2025. Aulas estão programadas para começarem em agosto

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou, nesta segunda-feira (13/01), o edital para o Processo Seletivo Vestibular UEG 2025/2 – Curso de Medicina, com 30 vagas para a Unidade Universitária de Itumbiara.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro, exclusivamente pelo site www.vestibular.ueg.br.

A taxa de inscrição do vestibular é de R$ 180. O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição vai até 22 de janeiro. Podem solicitar a isenção titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de sangue, medula óssea e leite materno.

Vestibular de Medicina 2025 da UEG

O vestibular será realizado em fase única, constituída de prova objetiva, de redação e discursiva específica, no dia 27 de abril, nas cidades Goiânia, Itumbiara e Anápolis. O resultado final do certame será divulgado em 25 de junho de 2025.

Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que, comprovadamente, sejam oriundos de rede pública da educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas ainda duas vagas suplementares aos quilombolas.

A previsão para o início das aulas é agosto de 2025, de acordo com o edital de convocação dos aprovados em primeira chamada.

