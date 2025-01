Convênio de banco de horas com a PM é renovado para reforçar segurança pública em Anápolis pelos próximos 4 anos

Investimento visa garantir a presença da polícia em todas as regiões da cidade

O convênio tem vigência até o dia 01 de março de 2029 e institui o banco de horas de serviços extraordinários, ou seja, ações ostensivas complementares àquelas que já fazem parte do policiamento no município.

Com essa iniciativa, Anápolis é o único Poder Executivo Municipal a destinar verbas mensais para a Segurança Pública. O aporte, além do banco de horas, custeia as viaturas e o combustível.

Esse investimento visa garantir a presença da polícia em todas as regiões da cidade, principalmente em zonas quentes de criminalidade.

O objetivo é que, ao longo de toda a vigência do convênio, esse reforço auxilie para que a cidade tenha baixíssimos índices de criminalidade e cidadãos mais felizes e seguros.