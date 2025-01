Agehab prorroga Aluguel Social por mais 18 meses para 22 famílias

Lista com nomes pode ser acessada no site da Agehab; contemplados com prorrogação devem enviar novo contrato de locação de imóvel em até 60 dias (Foto: Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura, prorrogou o benefício do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social – para 22 famílias que solicitaram a continuidade. Os contemplados foram considerados aptos a receber mais 18 meses da modalidade por se enquadrarem nos requisitos necessários previstos por lei, entre eles, casos específicos de deficiências, entre outras situações. A lista completa está disponível no site goias.gov.br/agehab.

De acordo com a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, trata-se da primeira lista de selecionados para a prorrogação em 2025. “A prorrogação do benefício está prevista no edital que permite a continuidade no programa, lançado e publicado no Diário Oficial do Estado no ano passado”, explica ela. Ainda segundo a coordenadora, a prerrogativa de extensão do prazo é dar mais fôlego a famílias que permanecem em situação de extrema vulnerabilidade social e financeira.

Para o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, é necessário que os beneficiários com benefício estendido por mais 18 meses fiquem atentos aos próximos passos. “Os contratos de locação, por exemplo, precisam ser devidamente assinados pelo locador e pelo locatário e anexados ao App do Aluguel Social ou site da Agehab no prazo máximo de 60 dias, mesmo que isso já tenha sido feito antes”, antecipa o presidente.

Já conforme destaca o secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, dúvidas podem ser diretamente dirimidas com a equipe de Aluguel Social da Agência. “Caso os selecionados não tenham mais o aplicativo Pra Ter Onde Morar, é importante baixar o aplicativo e validar a conta bancária digital perante a instituição financeira parceira, o BK Bank”, completa o secretário. A comunicação com a instituição pode ser realizada pelo contato de telefone 0800 9010 203 ou pelo WhatsApp (16) 99375-7412.

Serviço

Lista de contemplados: goias.gov.br/agehab

Contatos da instituição de pagamento (BK Bank): 0800 9010 203 (telefone) ou (16) 99375-7412 (WhatsApp)

Dúvidas: (62) 3096-5000 (telefone e WhatsApp)

