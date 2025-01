Programa Bombeiro Mirim abre inscrições para 2025

Programa Bombeiro Mirim é realizado no contraturno escolar e objetivo de promover a cidadania e o civismo, oferecendo atividades educativas (Foto: CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) anunciou a abertura das inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim 2025. Serão oferecidas 1.984 vagas para crianças de 9 a 11 anos, distribuídas nas Unidades Operacionais dos nove Comandos Regionais do CBMGO em todo o estado.

Programa Bombeiro Mirim

O programa, que é realizado no contraturno escolar, tem como objetivo promover a cidadania e o civismo, oferecendo atividades educativas como noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente e prevenção de incêndios.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do CBMGO, de 24 de janeiro a 9 de fevereiro de 2025. Para se inscrever, os responsáveis devem preencher o formulário on-line com dados da criança e do responsável, incluindo o número do Cadastro Único (CadÚnico), caso a família esteja inscrita em programas sociais do Governo Federal.

Vagas e Seleção

Das 1.984 vagas, 1.328 são destinadas a crianças de famílias cadastradas no CadÚnico. O restante será reservado para a ampla concorrência. A seleção será feita por sorteio, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2025 e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do PROEBOM no Instagram (@proebom.cbmgo).

A matrícula dos candidatos sorteados ocorrerá de 24 de fevereiro a 4 de março de 2025, na Unidade Operacional escolhida. O início das atividades está previsto para 25 de março de 2025.