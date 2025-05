Prefeitura de Anápolis tem nova estrutura administrativa aprovada pela Câmara Municipal

Nova organização busca alinhar a atuação das secretarias aos objetivos estratégicos da gestão, como o fortalecimento de políticas públicas nas áreas de cultura, esporte, inovação, planejamento e assistência social

Foi aprovado pela Câmara Municipal de Anápolis, em dois turnos de votação realizados em sessão extraordinária nesta quarta-feira (30), o Projeto de Lei que estabelece a nova organização administrativa do Poder Executivo. A proposta, encaminhada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), contou com ampla aprovação dos vereadores, recebendo apenas um voto contrário.

A nova estrutura contempla a criação de quatro secretarias — Administração, Gestão de Pessoas e Inovação; Governo e Planejamento; Cultura e Turismo; e Esporte — além da reestruturação e fusão de outras pastas.

Com a aprovação, a Secretaria Municipal de Integração é extinta, e as atuais secretarias de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente; e de Habitação e Planejamento Urbano passam a integrar uma única pasta: Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo também ganha novo nome e passa a se chamar Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura.

A reforma também prevê a manutenção das três autarquias municipais já existentes — Agência Reguladora Municipal (ARM), Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (ISSA) — além da criação de cargos de subsecretários para fortalecer a atuação técnica e administrativa em diversas áreas.

O prefeito Márcio Corrêa destaca que a proposta foi construída com foco no compromisso com a eficiência da gestão, de forma a resolver problemas que há anos são percebidos pela população.

“Estamos organizando nossa estrutura para que possamos atender melhor à população, com mais agilidade e qualidade, sem comprometer a responsabilidade fiscal. É uma reestruturação que visa preparar Anápolis para os desafios presentes e futuros, com um olhar especial para os servidores e os serviços essenciais à sociedade”, afirmou.

A nova organização busca ainda alinhar a atuação das secretarias aos objetivos estratégicos da gestão, como o fortalecimento de políticas públicas nas áreas de cultura, esporte, inovação, planejamento e assistência social.

Veja quais são as secretarias da Administração com a nova estrutura:

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito;

Chefia de Gabinete do Prefeito;

Procuradoria-Geral do Município;

Controladoria-Geral do Município;

Secretaria de Governo;

Secretaria Municipal de Economia;

Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação;

Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente;

Secretaria Municipal de Comunicação;

Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

Secretaria Municipal de Esporte;

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura.