Fica divulga shows e apresentações culturais selecionadas

Fica 2025 terá 26 atrações culturais locais e regionais durante programação (Foto: Secult Goiás/ Vinícius Schmidt)

Divulgado o resultado do edital de seleção de apresentações artísticas e culturais que irão compor a programação da 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2025), que será realizado de 10 a 15 de junho, na cidade de Goiás. O festival terá três grandes shows nacionais: Zeca Baleiro, Mart’nália, e Os Paralamas do Sucesso.

Com uma curadoria voltada à valorização da cultura local e regional, a seleção foi dividida em três categorias. A diversidade de linguagens e a riqueza das manifestações culturais são os grandes destaques desta edição. O resultado dos contemplados pode ser conferido no site do Fica.

Selecionados para o Fica

Na primeira categoria, dedicada exclusivamente a artistas residentes na cidade de Goiás, foram selecionadas, na modalidade de festejos da cultura popular, seis atrações que destacam a força da produção cultural local e representam manifestações como o carnaval, a capoeira, os cortejos e as expressões circenses.

Entre os contemplados estão: Jorge Luis de Souza Pinheiro Fabino, com a Escola de Samba União Goiana; Meninos de Angola; UCAPRA (União da Capoeira Angola Pró-Adolescente); Saracura do Brejo; Associação Mocidade Independente do João Francisco; e o Bloco Mulherada Comigo Ninguém Pode, com o apoio do Bloco Coró Mulher. Cada grupo receberá um cachê de R$ 6 mil.

Na modalidade musical, também da primeira categoria, oito artistas e grupos locais foram selecionados: Lourany Cruz, Ronaldo Oliveira, Kauã e Renan, Grupo Charangau, Fernando Xandó, Rafael Guerreiro, Alidi e Nito Noleto. Todos receberão cachê de R$ 6 mil. Fechando a programação local, a modalidade de rodas de poesia contará com show de Murilo Ribeiro e Malu do Cerrado.

Já a segunda categoria foi destinada a artistas do interior do Estado (exceto da cidade de Goiás) e contemplou dois projetos musicais: Dante Ventura e KalangoDuo. Cada atração receberá cachê de R$ 10 mil, garantindo representatividade e espaço para a produção musical do interior.

Na terceira categoria, voltada a artistas de todo o Estado de Goiás, foram contemplados oito atrações que refletem a pluralidade e a qualidade da música goiana: Juraildes da Cruz, um dos nomes mais respeitados da música regional; o grupo percussivo Tambores do OrumMundhumano; a cantora e compositora Bruna Mendez; Marco Outeiro, Trio Jambu, Quinto Elemento e Hugo Vitti. Todos receberão cachê de R$ 10 mil.

Fica 2025

Com o tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o Fica 2025 traz nesta edição uma vasta programação gratuita que inclui mostras competitivas de cinema, oficinas, atrações culturais, atividades ambientais, sessões voltadas ao público infantil, shows musicais, além de fóruns e debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional.

O festival é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

A 26ª edição do festival conta ainda com parcerias da Fiocruz; das Secretarias de Estado da Retomada, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Saúde; do programa Goiás Social; além do Sesc Goiás, Instituto Federal Goiano e Prefeitura da cidade de Goiás.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás