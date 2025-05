Goiás é o estado que mais reduziu mortes de mulheres em 11 anos

Dados do Atlas da Violência reafirmam impacto positivo de políticas públicas do Governo de Goiás voltadas para mulheres (Foto: PMGO)

Goiás foi a unidade federativa que registrou maior queda na taxa de mortes de mulheres por 100 mil habitantes entre 2013 e 2023. Divulgado na última segunda-feira (12/05), o Atlas da Violência 2025 revelou que o indicador recuou 60,7% no período de 11 anos, passando de 8,4 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes em 2013 para 3,3 em 2023.

Na comparação entre 2018 e 2023, a queda foi de 47,6%; e, entre 2022 e 2023, a retração foi de 15,4%.

O Atlas da Violência 2025 também mostrou redução drástica na taxa de homicídios de mulheres negras em Goiás. Entre 2013 e 2023, a queda chegou a 60,4%, colocando o estado na segunda posição entre as unidades federativas que mais avançaram no indicador, atrás apenas do Distrito Federal, com 62,8%.

Entre 2018 e 2023 e entre 2022 e 2023, as taxas recuaram 46,5% e 5,0%, respectivamente, reafirmando o impacto positivo das políticas públicas de segurança e combate à violência de gênero desenvolvidas pelo Governo de Goiás.

Outra notícia importante para o estado veio da análise dos dados de mortes de adolescentes de 15 a 19 anos. De acordo com o Atlas da Violência 2025, entre 2013 e 2023, Goiás foi a segunda unidade federativa que mais reduziu a taxa de mortalidade de jovens nesta faixa etária por 100 mil habitantes: 74,7%.

O levantamento indicou que as quedas se acentuaram nos últimos seis anos. Entre 2018 e 2023, o recuo foi de 72,7%; e entre 2022 e 2023, de -27,5%. Em outras palavras, mais vidas foram salvas e mais famílias preservadas.

Sobre o Atlas

O Atlas da Violência é uma publicação anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Os estudos se baseiam, principalmente, em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.