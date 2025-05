Prefeitura inicia limpeza de lotes privados e aplicação de multas para proprietários

Ação será intensificada ao longo da semana, com foco em áreas com maior incidência de mato alto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A fiscalização é conduzida pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que está aplicando multas às propriedades que apresentarem vegetação fora dos padrões permitidos. Quando identificadas irregularidades, as equipes de limpeza realizam a roçagem, e o valor do serviço é cobrado do proprietário.

Além da atuação em áreas públicas de todas as regiões da cidade, a Diretoria de Limpeza reforça que o cronograma agora contempla a intensificação da fiscalização e das penalidades em terrenos particulares que não estejam devidamente mantidos.

A medida tem como objetivo garantir a limpeza urbana, eliminando focos do mosquito da dengue e impedindo a proliferação de animais peçonhentos, o que contribui para mais saúde e segurança à população.

Segundo o secretário de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá, a colaboração dos proprietários é fundamental.

“O município já possui uma grande área pública para cuidar. O ideal é que cada um cuide do seu terreno, usando alternativas mais econômicas. Esperamos, com isso, melhorar o aspecto visual da nossa cidade e, após o período de chuvas, conseguir reduzir os pontos de roçagem que são necessários para uma melhor qualidade de vida da população”, afirmou.

Solicitação pelo Zap

A Prefeitura já disponibiliza um canal direto para solicitações de roçagem em terrenos particulares. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (62) 98551-6888.

Saiba mais sobre a multa

De acordo com o Código de Posturas Municipal (Lei Complementar nº 279/2012), a Prefeitura pode intervir em terrenos particulares quando a vegetação excede a altura permitida e o proprietário não atende às notificações.

Nestes casos, além da multa no valor de R$3,00 por metro quadrado, será cobrado também o serviço de roçagem realizado pela Prefeitura, no valor de R$2,50 por metro quadrado. Ambos os valores serão acrescidos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do responsável.